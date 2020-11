Modern Austen: CW lavora a una serie tv sui romanzi di Jane Austen

I romanzi di Jane Austen hanno fatto sognare un grandissimo numero di persone in tuto il mondo. Da un po’ giravano voci su una serie tv ispirata ai romanzi e sembra che qualcosa di concreto sia in lavorazione. Il titolo scelto sarebbe Modern Austen. Ecco i primi dettagli

CW sembra pronta ad affrontare una grande sfida: trasformare sei romanzi classici e amatissimi in serie tv, come leggiamo su Tvline. Abbiamo tutti negli occhi Keira Knightley come protagonista di Orgoglio e Pregiudizio. Beh presto potremmo vedere un’altra Elizabeth Bennett dato che il primo capitolo della serie antologica Modern Austen vuole partire proprio raccontando Pride and Prejudice.

La serie antologica sarà formata da sei stagioni, ognuna che rappresenta un romanzo. Il set scelto per Orgoglio e Pregiudizio sarebbe in parte San Francisco. La sceneggiatura è affidata a Eleanor Burgess e la produzione porta invece la firma di Stephanie Allain e Gabrielle Ebron. Jane Austen rappresenta da sempre una fonte d’ispirazioni per film e progetti televisivi. Vedremo come CW deciderà di trattare queste storie senza tempo e se saprà ottenere il favore di un pubblico molto esigente.

