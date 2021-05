Chi era Carla Fracci, la regina della danza? Artista di un immenso talento che ha vissuto la sua vita in punta di piedi rallegrando il pubblico del mondo. Era una delle più grandi ballerine del Novecento, tant’è che viene definita nel 1981 dal New York Times come prima ballerina assoluta. Non vi resta che tenervi aggiornati sul nostro sito: Ginger Generation!

Chi era Carla Fracci?

Carla Fracci è nata il 20 agosto 1936 a Milano in una famiglia di umili origini. Nel 1946 inizia a studiare presso la scuola di ballo al Teatro della Scala con la compagnia di Vera Volkova ed molti altri coreografi, fino a diplomarsi nel 1954.



Per due anni diventa danzatrice solista e prima ballerina nel 1958. Tra gli anni cinquanta e gli anni Settanta ha danzato con alcune compagnie straniere quali il London Festival Ballet, il Sadler’s Wells Royal Ballet, lo Stuttgart Ballet e il Royal Swedish Ballet.

È diventata dal 1967 una ballerina ospite dell’American Ballet Theatre.

Il poeta Eugenio Montale le dedicò una poesia, La danzatrice stanca, inserita nel Diario del ’71 e del ’72. Dal 1996 al 1997 ha diretto il corpo di ballo dell’Arena di Verona.

Dal novembre del 2000 al luglio del 2010 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. È stata Ambasciatrice di Expo Milano 2015. Ha danzato coi più illustri partner del mondo della danza: dai ballerini russi Rudolf Nureyev e Vladimir Vassiliev, passando per Paolo Bortoluzzi, fino ai più giovani Massimo Murru e Roberto Bolle.

L’étoile della Scala, purtroppo ci ha lasciato a soli 84 anni nella sua Milano, poco dopo che sono state diffuse le notizia sull’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Le cause del decesso non sono rese note. La camera ardente sarà aperta dalle 12 alle 18 nel foyer della Scala, il funerale si terrà nella basilica di San Marco sabato alle ore 14:45. Clicca qui per scoprire molto di più sul Teatro alla Scala, sito a Milano.