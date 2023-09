Aquaman e il Regno Perduto: tutto sul film con Jason Momoa

Jason Momoa și prepara a tornare nei panni di Aquaman con il nuovo capitolo della saga, Aquaman e il Regno Perduto. Il film arriverà nelle sale a ridosso del Natale.

Il trailer di Aquaman e il Regno Perduto

Quando esce il film

Aquaman e il Regno Perduto sarà nelle sale a partire dal 20 dicembre.

Di che cosa parla il film

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

Il cast del film

Il cast del film vede ancora una volta Jason Momoa nei panni di Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre. Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, mentre Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell’erede al trono, Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, il quale vuole vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, nei panni di Re Nereus e Randall Park in quelli Dr. Stephen Shin.

Aquaman e il Regno Perduto è diretto da James Wan.

Vi potrebbe interessare anche:

Sex Education 4: ecco il trailer dell’ultima stagione della serie Netflix