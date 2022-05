Ed Sheeran ft. Antytila: il video del remix di 2step a sostegno dell’Ucraina

Questo lunedì è uscita una nuova versione rielaborata di uno dei più recenti singoli di successo di Ed Sheeran, 2step, con una nuova strofa e un video per promuovere il remix.

“Le sirene ci hanno interrotto il sonno, hanno afferrato in due valigie tutto ciò che è passato, poi via!” Il frontman degli Antytila, ​​Taras Topolia, canta queste toccanti parole nella nuova collaborazione della band ucraina con Ed.

“Ho deciso di spiegare nei testi come è stato il primo giorno di guerra per me e per milioni di ucraini“, ha detto il cantautore – e ora soldato – all’ agenzia di stampa Associated Press.

Nel video musicale, Topolia si appoggia al fianco di un veicolo militare durante una pattuglia, ormai diventata la realtà quotidiana per questo artista.

Da padre di tre figli, Topolia voleva che il video – che mostra una giovane famiglia in fuga in auto – raccontasse la “situazione dolorosa e difficile”.

“L’Ucraina non è solo distruzione e una guerra orribile. L’Ucraina è anche persone di talento, di talento. E quei ragazzi ora non hanno più possibilità di ballare, cantare, aumentare le proprie abilità, giocare nei campi da gioco”.

Un’altra parte del video mostra il giovane ballerino ucraino Oleksii Sokolov che si esibisce in un teatro. Successivamente balla tra le macerie di un edificio distrutto.

Il gruppo Antytila ​​ha stretto un’amicizia con Sheeran tramite i social media. Dopo aver twittato con il cantautore britannico prima della sua esibizione da headliner al Concert for Ukraine nel Regno Unito, in aprile.

Sebbene la band ucraina non fosse in grado di esibirsi da remoto all’evento, Sheeran ha invitato gli Antytila ​​a collaborare in un remix di una delle tracce del suo album Equals.

“Mi spingo a fare qualcosa di creativo perché la situazione non è così creativa. La situazione è orribile. Ma credo, lo so, quello che sto facendo ora è solo raccogliere le emozioni dentro di me“, ha detto.

Nel corso dei prossimi 12 mesi, le royalties degli stream del video remix 2step saranno donate al progetto Music Saves UA che si prefigge di dare un aiuto umanitario immediato all’Ucraina.