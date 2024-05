Amici 23: spoiler della semifinale (chi sono i semifinalisti?)

Oggi pomeriggio si è svolta la registrazione della semifinale. Ecco quali sono le prime anticipazioni di Amici 23 su quanto vedremo su Canale 5, in prima serata, domenica 12 maggio.

Dopo l’eliminazione di Martina, a contendersi un posto tra i semifinalisti di questa edizione ci sono Dustin, Marisol, Holden, Petit, Mida e Sarah.

A raccontare nel dettaglio lo svolgersi della gara, con ospiti Irama e gli Articolo 31 e Geppi Cucciari ci hanno pensato le talpe della pagina Gossip.tv e il sito il Vicolo delle News.

Se non volete spoiler, come sempre, vi raccomandiamo di non continuare con la lettura dell’articolo.

Anticipazioni Amici 23: le tre manche

1° manche

Marisol vince prima su Mida e poi su Sarah

2° manche

Dustin vince prima su Mida e poi su Sarah

3° manche

Sarah vince su Holden, Petit vince su Mida e Sarah

I finalisti sono stati votati con questo ordine:

Marisol Dustin Petit Holden

Chi è in semifinale tra Mida e Sarah?

Come sappiamo, l’esito del ballottaggio finale avviene in casetta. E la semifinale di Amici 23 non fa eccezione, con Mida e Sarah che si contendono l’ultimo posto.

Per scoprire chi dei due cantanti di Amici 23 dei CuccaLo deve lasciare la gara e chi può proseguire verso la vittoria bisognerà aspettare domenica sera.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23?