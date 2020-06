Fred de Palma: Paloma feat. Anitta sarà il suo tormentone estivo?

Si fanno sempre più insistenti le voci (almeno per il momento non confermate) dell’arrivo di un nuovo singolo estivo di Fred de Palma. Nelle scorse ore, infatti, sul profilo Instagram del re del reggaeton italiano è apparso un annuncio, rapidamente cancellato, legato proprio al suo nuovo “tomentone”. La canzone, a quanto pare, si intitola Paloma!

Ecco l’Instagram Stories cancellata dal profilo di Fred de Palma!

Attenzione però: questo non è nemmeno l’unico indizio che abbiamo riguardo al titolo del brano! Il buon Fred, infatti, ha aggiornato la sua biografia con l’emoji di una serie di colombe. Paloma, in lingua spagnola, significa per l’appunto colomba.

Come potete vedere, se tutto verrà confermato, il brano sarà in collaborazione con una grandissima artista internazionale! Proprio così: per l’occasione, infatti, Fred de Palma avrebbe (il condizionale è d’obbligo) deciso di affidarsi ad una star del calibro di Anitta!

Non la conoscete? Beh dovreste! Stiamo parlando infatti di una famosissima artista brasiliana, che di recente ha persino avuto occasione di collaborare con la regina del pop Madonna! Anitta, infatti ha di recente lavorato con l’artista statunitense sulle note di Fas Gostoso, una delle canzoni più scatenate di tutto Madame X.

Se la notizia dovesse essere confermata (sarà forse questione di ore?) Fred de Palma si aggiungerrà insomma alla lista di artisti che questa estate tireranno fuori un tormentone. Di tutti i tormentoni dell’estate 2020, a proposito, su Ginger Generation vi abbiamo parlato qui e anche nel nostro podcast.

Fred, come saprete, è abituato a “spaccare” nelle classifiche estive con le sue canzoni. Come ricorderete, lo scorso anno la sua hit Una volta ancora con Ana Mena era riuscita a diventare il singolo più venduto del 2019!