Per la rubrica “astri nascenti dei social” quest’oggi su Ginger Generation abbiamo il piacere di parlarvi di 10Laurent!

Lorenzo Maggi alias 10Laurent, fascino da ribelle cuore da poeta, ci ricorda un po’ quei divi degli anni 50/60. Classe 1995, Lorenzo ha uno stile da Rockstar moderna e ha già conquistato il suo pubblico con le sue canzoni, il suo stile e la sua scrittura profonda che si distingue dalla massa.

10Laurent: ecco chi è il cantante, tutte le curiosità su di lui!

Cresce a Roma e vive tra quest’ultima Los Angeles e Londra. Compone la sua prima canzone a soli 12 anni ma essendo molto introverso decide di tenere i suoi brani per sé.

Ha un passato un po’ difficile ma è sempre stata una persona normalissima, molto alla mano e solare ma spesso anche malinconica e triste. Lorenzo è un grande romantico ma anche un grande nostalgico, ripete sempre che gli mancano gli anni 50/60/70 anche se non li ha vissuti.

Di questi decenni l’artista sente la mancanza per lo stile, il boom economico, il rock, il jazz, i film in bianco e nero, Via Veneto, Little Italy e le sigarette che non fanno ancora male. Proprio per questo è cresciuto con il mito di star iconiche del calibro di Steve Mcqueen, Marlon Brando e Paul Newman.

Oggi 10Laurent è un cantante, cantautore e anche attore. Ama la poesia, il mare i cieli stellati e il vino. Ciò che lo ispira di più per le sue canzoni sono la natura e l’essere più bello del mondo ovvero la donna. Si è avvicinato alla musica grazie a al padre che gli faceva ascoltare fin da piccolo Frank Sinatra, Elvis, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison, Oasis, Pink Floyd, Vasco e Franco Califano.

Si definisce una persona ”molto sola” e cerca sempre rifugio nella musica. Con il suo primo singolo ‘’Anima fragile’’ arriva a ben 160.000 streaming su Spotify in sole 3 settimane, numeri in continua crescita. I suoi brani sono seguiti artisticamente da Simone Asilo e Antonio Marcucci e a livello discografico da Visory Records con edizione ThaurusThaurus publishing srls.

Qui sotto potete trovare i video dei suoi ultimi singoli e l’audio di Anima Fragile!

10Laurent - BGTT ☹

10Laurent - Dopo di te (prod. DrWesh)

