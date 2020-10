We are who we are in arrivo su Sky: Data di uscita, trama, cast e foto

We are who we are sarà una delle serie di punta del prossimo autunno per Sky e uscirà il 9 ottobre. Dietro agli episodi c’è la collaborazione Sky HBO e la produzione porta la firma di The Apartment e Wildside. Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome) è sceneggiatore e produttore esecutivo Ecco trama, cast e foto

Sinossi. Fraser (14 anni) si trasferisce in una base militare statunitense in Veneto. Qui conosce la coetanea Caitlin che abita proprio davanti a lui. Entrambi vivono un periodo di confusione riguardo ai loro desideri e ad ogni aspetto della loro identità. Stringono un forte legame, si supportano a vicenda e fingono di stare insieme per evitare le pressioni dei coetanei e del mondo esterno.

Mentre Caitlin mette in discussione il suo lato femminile interrogando una possibilità di mascolinità, Fraser ha una cotta per un ragazzo più grande, Jonathan, collaboratore di sua madre Sarah. Le prime esperienze amorose avranno un effetto dirompente nelle loro vite.

Nel cast di We are who we are troviamo: Jack Dylan Grazer (Fraser), Jordan Kristine Seamón (Caitlin), Chloë Sevigny (Sarah)

Alice Braga (Maggie), Francesca Scorsese (Britney), Faith Alabi (Jenny), Scott “Kid Cudi” Mescudi (Richard), Spence Moore II (Danny) e Tom Mercier (Jonathan).

We Are Who We Are dice e mostra qualcosa di molto profondo e lo fa sin dal titolo, ha detto Nicola Maccanico (Executive Vice President Programming Sky Italia). Esso è una dichiarazione di libertà: siamo – e vogliamo essere – ciò che siamo. Con questa serie Luca conferma la sua capacità fuori dal comune nello sfiorare le sensibilità private, nel raccontare le difficoltà di vivere nel mondo di oggi e dell’evoluzione della società e dei suoi costumi.

Ecco alcune foto: