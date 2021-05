The Weeknd: The Dawn è il titolo del prossimo album?

The Weeknd non solo ha fatto incetta di premi ai Billbord Music Awards, ma sembra proprio che abbia spoilerato il titolo del suo prossimo album.

🚨 @TheWeeknd teases his next era during his acceptance speech at the #BBMAs:

“The After Hours are done and The Dawn is coming.” pic.twitter.com/NAszHzzlq6

— Pop Crave (@PopCrave) May 24, 2021