The Summer I Turned Pretty – Prime Video: Locandina, cast e prime immagini

Se avete amato Tutte le Volte che ho scritto Ti Amo, non potete perdervi The Summer I Turned Pretty. La nuova serie di Prime Video è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli; sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

Al timone della serie troviamo gli showrunner Jenny Han (scrittrice dei libri da cui è tratta), che ha anche scritto l’episodio pilota, e Gabrielle Stanton. La serie è tratta da una trilogia di romanzi chiamata, The summer trilogy, il suo primo volume, in Italia è uscito con il titolo L’estate nei tuoi occhi.

I protagonisti di The Summer I Turned Pretty:

The Summer I Turned Pretty vede protagonisti Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

I romanzi da cui è tratta la serie:

L’estate nei tuoi occhi parla di Belly, una ragazza che misura il tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico è successo nella sua vita, è successo fra giugno e agosto. L’inverno è solo il periodo che la divide dalla prossima estate, dalla casa sulla spiaggia e da Susannah che, oltre a essere la migliore amica di sua mamma, è anche la madre di Jeremiah e Conrad.

Loro sono gli amici con i quali è cresciuta: uno è il ragazzo su cui contare, l’altro è quello che ti fa battere il cuore. Questa estate però sarà un’estate speciale, perché sta per accadere quello che Belly sogna da sempre, e che sembrava non sarebbe mai accaduto…

Jenny Han è l’autrice delle serie di libri Tutte le volte che ho scritto Ti Amo e The Summer I Turned Pretty che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per la televisione ha co-creato due nuove serie basate su questi libri e la serie Netflix da poco annunciata XO Kitty, uno spin-off dell’universo di Tutte le volte che ho scritto Ti Amo, di cui sarà executive producer e co-showrunner.

È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia con Noah Centineo e Lana Condor. Ex bibliotecaria, Jenny si è laureata in scrittura creativa alla New School. Vive a Brooklyn, New York.