Taylor Swift – You’re losin’ me: Testo, traduzione e significato

I fan di Taylor Swift hanno passato il weekend a versare tutte le loro lacrime. La cantante ha rilasciato (per ora solo in una versione fisica venduta ai concerti dell’Eras Tour al MetLife Stadium in New Jersey) il brano You’re losin’ me, contenuto nella versione del disco Midnights (The Late Night Edition).

Per adesso nessuna versione (digitale o fisica) di questa canzone ufficialmente non è disponibile in Italia.

Taylor Swift – You’re losin’ me – Significato:

You’re losin’ me è una delle canzoni più tristi che Taylor abbia mai scritto e parla del momento in cui ti rendi conti che la tua relazione sta crollando a pezzi; nel brano il narratore confessa alla persona che ama che si sente ignorato e che è stanca di dover sempre lottare per salvare qualcosa quando l’altra persona non fa nulla.

La parte più intima e onesta è contenuta nel Bridge, dove Taylor descrive la loro storia d’amore come una perenne canzone triste che sta lentamente morendo ed elude al fatto che il suo fidanzato non la voglia sposare; lei supplica la persona amata di prendere delle scelte e dei rischi perché se continuerà nella sua apatia, la perderà.

Molti fan pensano che questo brano parla della fine della relazione con il suo ex Joe Alwin, anche perché molte delle figure retoriche utilizzare nel testo della canzone possono essere collegate a canzoni d’amore che in passato ha scritto per lui. In particolare in Paper Rings e Lover aveva parlato del fatto di volerlo sposare.

Taylor Swift – You’re losin’ me – Testo:

[Verse 1]

You say, “I don’t understand,” and I say, “I know you don’t”

We thought a cure would come through in time, now, I fear it won’t

Remember lookin’ at this room, we loved it ‘cause of the light

Now, I just sit in the dark and wonder if it’s time

[Pre-Chorus]

Do I throw out everything we built or keep it?

I’m getting tired even for a phoenix

Always risin’ from the ashes

Mendin’ all her gashes

You might just have dealt the final blow

[Chorus]

Stop, you’re losin’ me x3

I can’t find a pulse

My heart won’t start anymore for you

‘Cause you’re losin’ me

[Verse 2]

Every mornin’, I glared at you with storms in my eyes

How can you say that you love someone you can’t tell is dyin’?

I sent you signals and bit my nails down to the quick

My face was gray, but you wouldn’t admit that we were sick

[Pre-Chorus]

And the air is thick with loss and indecision

I know my pain is such an imposition

Now, you’re runnin’ down the hallway

And you know what they all say

“You don’t know what you got until it’s gone”

[Chorus]

Stop, you’re losin’ me x3

I can’t find a pulse

My heart won’t start anymore for you

‘Cause you’re losin’ me

‘Cause you’re losin’ me

Stop (Stop) ‘cause you’re losin’ me

[Post-Chorus]

My heart won’t start anymore

(Stop ‘cause you’re losin’ me)

My heart won’t start anymore

(Stop ‘cause you’re losin’ me)

[Bridge]

How long could we be a sad song

‘Til we were too far gone to bring back to life?

I gave you all my best me’s, my endless empathy

And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier

Fighting in only your army, frontlines, don’t you ignore me

I’m the best thing at this party (You’re losin’ me)

And I wouldn’t marry me either

A pathological people pleaser

Who only wanted you to see her

And I’m fadin’, thinkin’

“Do something, babe, say something” (Say something)

“Lose something, babe, risk something” (You’re losin’ me)

“Choose something, babe, I got nothing” (I got nothing)

“To believe, unless you’re choosin’ me”

[Outro]

You’re losin’ me

Stop (Stop, stop), you’re losin’ me

Stop (Stop, stop), you’re losin’ me

I can’t find a pulse

My heart won’t start anymore

Traduzione:

[Verse 1]

Mi dici, “Non capisco,” e io dico “Lo so che non la fai”

Pensavamo che il tempo ci avrebbe portato una cura, ora, ho paura che non sia così

Mi ricordo quando guardavamo questa stanza, ci piaceva per la luce

Ora, me ne sto seduta al buio e mi se sia arrivato il momento

[Pre-Chorus]

Butto via tutto quello che abbiamo costruito o lo tengo?

Sono stanca anche da fenice

che sorge sempre dalle sue ceneri

che cura tutte le sue ferite

Forse hai assestato il colpo di grazia

[Chorus]

Fermati, mi stai perdendo x3

Non riesco a trovare il battito

Il mio cuore non riparte più per te

perché mi stai perdendo

[Verse 2]

Ogni mattina ti guardo con occhi di tempesta

Come fai a dire di amare una persona quando non ti accorgi nemmeno che sta morendo?

Ti ho mandato segnali e mi sono mangiata le unghie fino all’osso

La mia faccia è grigia, ma tu non ammetti che siamo malati

[Pre-Chorus]

e l’aria è pesante di perdita ed insicurezza

So che il mio dolore è un’enorme imposizione

Ora, stai correndo lungo il corridoio

e sia quello che dicono sempre

“Ti rendi conti di quello che avevi solo quando lo hai perso”

[Chorus]

Fermati, mi stai perdendo x3

Non riesco a trovare il battito

Il mio cuore non riparte più per te

perché mi stai perdendo x2

‘Cause you’re losin’ me

Fermati perché mi stai perdendo

[Post-Chorus]

Il mio cuore non riparte più per te

(Fermati perché mi stai perdendo) x 2

[Bridge]

Per quanto tempo possiamo continuare ad essere una canzone triste

prima di essere così persi da poter essere riportati in vita?

Ti ho dato tutte le migliori versioni di me, la mia empatia infinita

e tutto quello che ho fatto è stato sanguinare mentre provavo ad essere il soldato più coraggioso

combattendo solo nella tua armata, in prima linea, non ignorarmi

Sono la cosa migliore di questa festa (mi stai perdendo)

Anche io non mi sarei sposata

Una che vuole piacere a tutti in modo patologico

che voleva essere solo vista da te

e sto scomparendo, pensando

“Fai qualcosa, amore, di qualcosa” (di qualcosa)

“Perdi qualcosa, amore, rischia qualcosa” (mi stai perdendo)

“Scegli qualcosa, amore, io non ho nulla” (io non ho nulla)

“a cui credere se tu non mi scegli”

[Outro]

Fermati (fermati), mi stai perdendo x3

Non riesco a trovare il battito

Il mio cuore non riparte più