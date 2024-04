Taylor Swift: il significato e gli ester egg del video di Fortnight

Venerdì 19 aprile, Taylor Swift ha pubblicato il video di Fortnight, con Post Malone. Nel videoclip che accompagna il primo singolo del suo nuovo progetto, i tatuaggi di Post finiscono sul viso di Taylor.

In alcune scene di flashback, invece, entrambi i musicisti hanno il viso pulito, mentre lei corre tra le braccia di un Malone senza tatuaggi.

Il video mostra poi il personaggio della cantautrice, una sorta di musa “cinefila in bianco e nero”che si sottopone all’elettroterapia in una stanza bianca e che cerca di fuggire da dei dottori.

Riguardo la collaborazione con Post Malone, Taylor ha scritto su X: “Sono stata un grande fan di Post per via dello scrittore che è, della sua sperimentazione musicale e di quelle melodie che crea che ti restano in testa per sempre. Ho avuto modo di assistere in prima persona a quella magia che ha preso vita quando abbiamo lavorato insieme a Fortnight”.

Il significato del video di Fortnight

Taylor Swift ha utilizzato i suoi account sui social media per ringraziare i collaboratori che l’hanno aiutata a realizzarlo.

“Quando stavo realizzando il video musicale di Fortnight, volevo mostrarvi i mondi che vedevo nella mia testa e che fungevano da sfondo per creare questa musica. Praticamente tutto è una metafora o un riferimento a un angolo o all’altro dell’album. Per me, questo video si è rivelato la perfetta rappresentazione visiva di questo disco e delle storie che racconto in esso. Post Malone mi ha lasciato senza fiato sul set nei panni del nostro eroe tragico torturato e gli sono molto grato per tutto ciò che ha messo in questa collaborazione…

Non riesco ancora a credere di poter lavorare con l’insondabilmente brillante Rodrigo Prieto alla cinematografia e con il mio team di collaboratori da sogno: Ethan Tobman (scenografo), Chancler Haynes (montatore), Anthony Dimino (1° d.C.), Jil Hardin (produttore) e Dom Thomas (produttore esecutivo).. Joseph Cassell, Lorrie Turk e Jemma Muradian hanno dato vita a questi look torturati!”

Gli easter egg del video

L’ospedale psichiatrico

Il video musicale di Fortnight conferma che l’ambientazione principale del nuovo album di Taylor Swift è questo luogo, per certi versi oscuro, e ciò risuona anche nel testo: “Avrebbero mandarmi via / Ma si sono dimenticati di venire a prendermi / Ero un’ alcolizzata funzionante / Fino a quando nessuno ho notato la mia nuova estetica. Ho bisogno di parlare con questi dannati artisti inglesi.

Il lutto e gli abiti da sposa

Taylor diventa, ad un certo punto, violenta con indosso un abito da sposa che ricorda il suo abito Schiaparelli dei Grammy di quest’anno. Come ormai tutti sappiamo, il suo mancato matrimonio è uno dei temi principali di questo album. Nel video indossa anche un abito nero con maniche a sbuffo e volant che assomiglia ad un abito da lutto vittoriano. Secondo il sito web del Metropolitan Museum of Art, “la regina Vittoria indossava il lutto dalla morte di suo marito, il principe Alberto, fino alla sua stessa morte”.

L’omaggio a Clara Bow

L’attrice del cinema muto degli anni ’20 è in un certo senso una protagonista di The Tortured Poets Department, tanto che c’è una traccia che porta il suo nome. Nel video di Fortnight, Taylor imita lo stile tipico di quegli anni, indossando un rossetto molto scuro, smokey eye e sopracciglia super sottili. La reputazione di Clara è stata rovinata dal gossip, fino ritirarsi dalla recitazione e ciò lascia intuire quale sia il rapporto non del tutto felice di Taylor nei confronti della sua stessa notorietà.

La macchina da scrivere

Nella title track dell’album, Taylor si rivolge ad un ex amante che le ha lasciato una macchina da scrivere: “Hai lasciato la tua macchina da scrivere nel mio appartamento / Direttamente dal dipartimento dei poeti torturati / Penso che alcune cose non le dico mai / Tipo, ‘Chi usa comunque le macchine da scrivere?'”

Ebbene, sia lei sia Post Malone usano una macchina da scrivere in questo video musicale.

The Black dog

Un cane nero passa brevemente nel video di Fortnight, il che potrebbe sembrare solo un dettaglio se non fosse per il fatto che The Black Dog è il titolo di una traccia dell’album, una metafora comune per indicare la depressione oltre ad essere un bar di Londra, città natale dell’ex fidanzato Joe Alwyn.

