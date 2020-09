Sway House si traferisce nella lussuosa villa “Thriller Air”

I ragazzi di Sway House sono stati ufficialmente catturati da Triller. Così, su Youtube hanno presentato questa settimana la loro nuovissima villa.

Bryce Hall e i suoi colleghi si sono ufficialmente trasferiti nella villa “Triller Air” a Los Angeles. E l’hanno mostrata con un folle tour sul canale dell’app.

I componenti di Sway House hanno iniziato portando gli spettatori nella loro piscina e mostrando le loro auto, estremamente costose.

Il gigantesco soggiorno completo di un tavolo da ping-pong è stato descritto da alcuni commentatori come più grande di tutta la loro abitazione!

Il membro più recente del gruppo, Noah Beck, ha rivelato l’interno della sua camera da letto con una parete coperta da un’immagine di un paesaggio verde con leoni, zebre e giraffe in primo piano.

Blake Gray ha mostrato, invece, una serie di opere d’arte come una grande stampa con la scritta “Virginity Rocks”. E una gigantesca banconota da un dollaro sul water!

I ragazzi hanno anche sfoggiato il loro enorme bagno, di cui Blake ha dimostrato le dimensioni correndo per la stanza.

Perché Sway House è passata da TikTok a Triller

Il collettivo di creator ha lasciato TikTok per Triller dopo che le prospettive di un divieto della piattaforma cinese negli Stati Uniti sono diventate sempre più concrete. Da allora, i ragazzi del gruppo, hanno cominciato a prendere le distanze dalla piattaforma, dichiarandosi scontenti soprattutto per la gestione della privacy.

La partnership vera e propria con Triller è iniziata a luglio quando Josh Richards è diventato Chief Strategy Officer dell’app. Mentre Griffin Johnson e Noah Beck sono diventati consulenti e azionisti della società.

I fan del collettivo hanno temuto il peggio per la Sway House dopo che il sindaco della città di Los Angeles ha punito il gruppo per aver organizzato grandi feste in violazione dell’ordinanza cittadina.

Griffin Johnson ha anche accennato al fatto che il gruppo avrebbe potuto dividersi. Ma con Triller a bordo, sembra ora che gli Sway Boys non si separeranno tanto presto.