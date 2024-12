Spolier – Un viaggio nel futuro: da sabato 7 dicembre su Rai Gulp

Un programma per raccontare ai ragazzi il futuro prossimo in un dialogo tra il presente e il 2034! E quello che si propone Spoiler – Un salto nel futuro, il nuovo programma su Rai Gulp e Rai Play di Rai Kids al via sabato 7 dicembre, alle ore 19.35.

In onda tutti i giorni (tranne il martedì e il venerdì), la trasmissione guiderà i ragazzi anche alla scoperta del mondo della ricerca e delle nuove tecnologie, con protagonisti Mario Acampa e Linda Raimondo.

La trama di Spoiler – Un viaggio nel futuro

Avere la possibilità di sbirciare dal “buco della serratura” per scoprire cosa ci accadrà nel prossimo futuro è un sogno di tutti. Per uno strano caso del destino e grazie alla scienza, i due protagonisti del format, Mario Acampa e Linda Raimondo, si parlano da due epoche diverse: il primo nel 2024 e la seconda nel 2034.

Mario, attore stravagante e un po’ sbadato e dalla vita tanto complicata, avrà, suo malgrado, proprio questa fortuna: per uno strano caso del destino nel suo appartamento tecnologico si aprirà un varco temporale che lo porterà nel 2034. Qui troverà la sua amica Linda che ha realizzato il suo sogno di diventare astronauta e lavorare sul Gateway lunare.

Dopo il primo momento di stupore Mario si accorgerà della grande fortuna che gli è capitata e si farà guidare da Linda in questo straordinario viaggio che lo porterà, assieme ai giovani spettatori, a scoprire le tecnologie che ci riporteranno sulla Luna, come viaggeremo verso Marte, come riusciremo a diventare una specie interplanetaria e come potremo prenderci cura della nostra Terra grazie all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie.

Il tema della nuova serie di Rai Gulp

Quindici puntate della durata di 7 minuti che faranno fare ai più giovani un vero e proprio salto nel futuro facendogli scoprire come tecnologia e ricerca spaziale sono strettamente correlati con la nostra vita quotidiana e che molte delle semplici domande che ci poniamo hanno invece risposte complesse che riguardano letteralmente tutta l’umanità. Una particolare attenzione verrà prestata ai temi legati alla salvaguardia del pianeta e all’ecologia che interessano i più giovani in modo diretto.

Grazie alla collaborazione con ESA e altri enti di ricerca internazionali, quali ITER (Francia) e Fermi Lab (USA) Spoiler – Un viaggio nel futuro su Rai Gulp è in grado di raccontare il futuro prossimo che riguarda non solo il fronte dell’esplorazione spaziale, ma anche l’innovazione tecnologica.