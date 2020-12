Soul: il merchandising ufficiale del film arriva nei Disney Store

Quest’anno i fan Disney e Pixar potranno festeggiare il Natale in modo davvero speciale, con il nuovissimo lungometraggio targato Pixar Animation Studios Soul, disponibile in streaming su Disney+ dal 25 dicembre!

ll film diretto dal regista Pete Docter (Inside Out, Up, Monsters & Co.) presenta Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso cambierà tutto.

Per l’occasione, tanti nuovi prodotti esclusivi ispirati al film, inclusi giocattoli, peluche, tazze e spille sono già disponibili nei Disney Store e su shopDisney.it.

QUI puoi trovare la product table completa con tanti prodotti per tutti i gusti ispirati al nuovo ed emozionante film d’animazione Disney Pixar Soul.

LEGGI ANCHE: Soul una nuova scena in anteprima in una clip del film

La sinossi ufficiale del film

Vi siete mai chiesti da dove provengano le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Che cosa vi renda davvero voi stessi? Soul accompagnerà il pubblico in un viaggio dalle strade di New York ai regni cosmici per trovare le risposte alle domande più importanti della vita.

Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York a un luogo fantastico in cui le nuove anime ricevono le proprie personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima ancora in formazione che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.