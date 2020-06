Shade: Autostop è il nuovo singolo estivo (VIDEO)

Il nuovo brano estivo di Shade si intitola Autostop e uscirà il 16 giugno. L’annuncio è avvenuto in perfetto stile Shade, ovvero mediante un video in cui ci dimostra tutta la sua incredibile bravura da rapper.

Nella clip, Shade rappa in ben 10 stili diversi in un solo minuto, sulle basi di hit italiane e internazionali, tutte facilmente riconoscibili. Come sempre, il rapper mette in risalto anche la sua grande autoironia che lo contraddistingue dalla maggior parte dei suoi colleghi.

Autostop è un brano prodotto da Jaro in collaborazione con il team di Itaca e rappresenta il desiderio di staccare, di cercare qualcosa di speciale. Che sia il mare, la persona giusta o anche solo la felicità.

I successi precedenti e i progetti futuri

Shade arriva a questo singolo estivo dopo La hit dell’estate dello scorso anno, brano che ha raggiunto il Doppio Platino per le vendite, e dopo i suoi successi Irraggiungibile (Triplo Disco di Platino), Bene ma non benissimo (Doppio Platino), Senza farlo apposta (Platino) e Amore a prima insta (Oro).

Il rapper è tornato lo scorso 10 gennaio con un nuovo, bellissimo singolo destinato sin da subito a diventare una hit! Allora ciao, questo il titolo del pezzo, è stato annunciato da un ironico freestyle ispirato al film cult Ritorno al futuro che è subito entrato in tendenza su YouTube.

E adesso? Dopo il successo di Truman, l’artista piemontese starebbe già lavorando ad un nuovo disco. In attesa del nuovo progetto, presto potremo ascoltare Autostop!

10 STILI IN UN MINUTO

