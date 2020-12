Ecco il significato di Cuore amaro di Gaia Gozzi: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? A rivelarcelo è la cantante italo-brasiliana, cresciuta in provincia di Mantova e vincitrice della scorsa edizione di Amici, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista a Gaia.

Significato Cuore amaro di Gaia: la cantante parla del brano

Per la prima volta non parlo d’amore ma è una canzone che in realtà parla di me stessa, della mia storia. Il cuore amaro è il mio, racconta anche un po’ la mia testardaggine nel non mollare e il mio amore per quello che faccio in maniera sincera. E’ una canzone che anche a livello di arrangiamento, di mood, di produzione racconta un po’ la mia storia quindi ti porta un po’ nel Sud America. Però in maniera fresca, in maniera odierna, nel mio modo di fare musica. Spero di affrontare questo Sanremo senza ansia, cosa che non avverrà mai ovviamente. Però spero di affrontarlo con curiosità e felicità. Cosa che è difficile però non voglio affrontarlo con troppe pressioni perché mi distoglierebbero dal motivo per cui sono qui cioè fare musica. E vorrei farlo in maniera sincera e a più persone possibili. Mi manca cantare davanti a un pubblico, sentire l’energia. Alla fine il live è bello perché c’è uno scambio, non è mai un dare e basta.

Qui trovate il video dell’intervista di RaiPlay a Gaia Gozzi

L’appuntamento con Gaia al Festival di Sanremo 2021, vi ricordiamo, è fissato dal prossimo 2 al 6 marzo 2021, come sempre in prima serata su Rai Uno. Insieme a lei vedremo esibirsi altri 25 artisti (più le 8 nuove proposte), un vero e proprio record per la kermesse, che quest’anno causa Covid dovrà per forza di cose reinventarsi.