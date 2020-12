Svelato il meccanismo di Sanremo 2021 che andrà in onda il prossimo marzo. Durante la finale di Sanremo Giovani, andata in onda ieri sera su Rai 1, sono state selezionate le 8 Nuove Proposte e sono stati comunicati da Amadeus anche i 26 Campioni in gara.

Il direttore artistico, alla fine di questa tappa così importante, ha svelato anche l’introduzione della serata dedicata alla musica d’autore nel prossimo Festival:

Questo Sanremo, dunque, dovrà rappresentare un momento di rinascita per il Paese e per tutte le attività artistiche – almeno questo è il mio auspicio – e l’introduzione della serata dedicata alla musica d’autore vuole rappresentare anche un omaggio a tutti quei grandi artisti che hanno segnato con i loro brani diverse generazioni.

Ecco qual è il meccanismo della competizione per i Big

I Campioni parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio della canzone d’autore italiana (da soli o con altri artisti).

Poi ci sarà una nuova esibizione con tutti e 26 il venerdì e il sabato durante la serata finale. Sabato poi, dopo le votazioni, c’è la finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

Il meccanismo di Sanremo 2021 per le Nuove Proposte

Per quanto riguarda gli 8 giovani della categoria Nuove Proposte, invece, si esibiranno in gruppi da 4 durante la prima e la seconda serata del Festival di Sanremo, il martedì e il mercoledì.

In ognuna di queste serate solo in 2 supereranno il turno e approderanno alla finale di venerdì in cui le 4 Nuove Proposte si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore della categoria del 71° Festival della Canzone Italiana. E voi cosa ne pensate di questo meccanismo di Sanremo 2021?