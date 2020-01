Sanremo 2020: chi vincerà? Ecco i concorrenti favoriti

Anche se non abbiamo ancora ascoltato le canzoni, ma sappiamo i testi e i significati, i vari siti di scommesse hanno già iniziato a quotare il possibile vincitore del Festival di Sanremo 2020. A quanto pare, il rapper campano Anastasio è uno dei nomi più quotati per la vittoria della kermesse.

Chi vincerà Sanremo 2020?

Dopo che lo scorso 6 gennaio è stato ufficializzato l’elenco dei 24 cantanti in gara, il favorito di Sanremo 2020 appare essere proprio Anastasio insieme alla cantante Irene Grandi, il rapper Achille Lauro e il tenore Alberto Urso. Ecco le quotazioni dei cantanti in gara a Sanremo 2020 (fonte Money.it):

Alberto Urso – 6.00 Elodie – 15.00 Marco Masini – 12.00 Elettra Lamborghini – 25.00 Anastasio – 4.00 Diodato – 20.00 Bugo e Morgan – 33.00 Enrico Nigiotti – 15.00 Giordana Angi – 7.00 Le Vibrazioni – 33.00 Michele Zarrillo – 25.00 Levante – 8.00 Achille Lauro – 6.00 Riki – 20.00 Junior Cally – 33.00 Irene Grandi – 6.00 Piero Pelù – 20.00 Rancore – 33.00 Pinguini Tattici Nucleari – 12.00 Raphael Gualazzi – 15.00 Francesco Gabbani – 8.00 Paolo Jannacci – 33.00 Tosca – 20.00 Rita Pavone – 33.00



Secondo gli esperti di scommesse, Anastasio è dunque tra i favoriti e viene pagato a 4.0. Si piazzano bene nelle previsioni anche Alberto Urso che arriva da Amici 18 insieme ad Achille Lauro e Irene Grandi. Le loro partecipazioni sono quotate a 6, ciò significa che per ogni euro giocato ne vincereste 6 nel caso in cui dovessero trionfare al Festival.

Giordana Angi viene pagata a 7, mentre Francesco Gabbani viene pagato a 8.0 proprio come Levante. Junior Cally, il cantante mascherato al centro di brucianti polemiche, viene offerto a 33 così come il duo Morgan-Bugo, Rancore, Paolo Jannacci e Le Vibrazioni. I bookmaker non credono inoltre che possano vincere Elettra Lamborghini o Michele Zarrillo (25), Tosca, Riki e Piero Pelù (20). Un po’ più in alto nella classifica troviamo Raphael Gualazzi, I Pinguini Tattici Nucleari, Enrico Nigiotti, Marco Masini ed Elodie.

Non resta che ascoltare tutte le canzoni in gara a Sanremo per scoprire se queste previsioni coincidono con la qualità dei brani portati dai 24 artisti. Qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere votando sulla nostra pagina Instagram.