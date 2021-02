San Valentino: i migliori titoli videoludici pensati per lui e lei

Vicini o lontani? L’amore non conosce distanze! San Valentino 2021 si avvicina e in questo articolo vi proponiamo una serie di titoli videoludici ideali da regalare alla vostra dolce metà, nel caso in cui sia un appassionato/a di gaming. Queste idee regalo sono pensate proprio per tutti: sia le coppie che avranno la possibilità di trascorrere San Valentino l’uno accanto all’altro, sia quelle che dovranno rimanere distanti. I videogame sono ormai diventati l’ultima frontiera per incontrarsi virtualmente, e allora perché non regalare al proprio partner Animal Crossing: New Horizons o Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per una giornata di divertimento online?

UN SAN VALENTINO CON ANIMAL CROSSING

Questo San Valentino, il regalo migliore che si possa fare è un’esperienza che permetta di passare del tempo di qualità tra le mura di casa. Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch è senza dubbio il fenomeno del momento, ma anche un luogo di incontro virtuale in cui organizzare il perfetto appuntamento a distanza. Tutti quanti, almeno una volta, hanno sognato di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un’isola lontana da tutti: nel videogioco Nintendo questo sogno diventa realtà grazie allo speciale Pacchetto isola deserta di Nook Inc.

SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY

In arrivo su Nintendo Switch proprio in concomitanza con la festa degli innamorati, la nuova avventura in 3D dedicata all’idraulico baffuto più famoso del mondo dei videogiochi è l’ideale per divertirsi in due. Grazie alla nuova modalità multiplayer online, anche le coppie più lontane tra loro potranno passare un San Valentino all’insegna del divertimento nei panni di Super Mario, Luigi, Toad o della principessa Peach!

JUST DANCE 2021

Per le coppie che avranno possibilità di passare San Valentino insieme, consigliamo Just Dance 2021, per vivere il loro amore al ritmo di musica! il simulatore di ballo numero uno sul mercato, è infatti il gioco perfetto per passare un San Valentino diverso dal solito, ballando, saltando e lasciandosi trasportare dal ritmo di alcune delle canzoni d’amore più famose assieme al proprio partner.

E voi come passerete San Valentino? Siete fidanzati o sposati?