Regali di Natale Layla Cosmetics: scopri tutti i prodotti della nuova collezione e il cofanetto di natale più simpatico che ci sia!

Layla Cosmetics presenta uno dei suoi prodotti di punta in un’edizione natalizia che sta già facendo sold out, apprestandosi a diventare uno dei best seller dell’anno.

In occasione del Natale 2020 il black mascara The Longer The Better è presentato alle appassionate insieme ad l’irriverente e simpatico salvadanaio Pink Little Pig che simboleggia l’esigenza di colore e leggerezza di tutti in un momento ancora così fragile.

The Longer The Better è il famoso mascara di Layla, l’unico al mondo capace di creare dei veri e propri fili che allungano e volumizzano le ciglia. Formulato con due speciali resine, questo esclusivo mascara si addensa a contato con l’aria creando delle fibre che si adagiano sulla punta e lungo il corpo delle ciglia con risultati sorprendenti.

Una volta chiuso il mascara torna allo stato cremoso, un miracolo di tecnologia cosmetologica che permette l’utilizzo del prodotto fino all’ultima goccia. The Longer The Better non appesantisce le ciglia, ne rispetta la natura, e si strucca facilmente.

Non è un prodotto waterproof ma è long lasting. Inoltre è stratificabile, può dunque essere applicato più

volte nell’arco della giornata.

The Longer The Better è disponibile nella confezione natalizia con il salvadanaio Pink Little Pig a euro 12,90 nei migliori retailer che propongono Layla Cosmetics e su laylacosmetics.it.