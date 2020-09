Noa Planas è il nuovo volto di Super! Musica: tutte le novità

Super! Musica è uno spazio dedicato che andrà in onda settimanalmente dall’11 settembre, ogni venerdì, alle 14:10, e in replica nei weekend, solo su Super!, canale 47 del dtt, di tivusat e su Sky 625. A condurlo ci sarà un volto amatissimo dai ragazzi la creator e cantante Noa Planas che presenterà una “Playlist”, una selezione di video clip tutta da ballare e ascoltare con le miglior star del momento della musica italiana ed internazionale.

Sei un vero TikToker? Scoprilo con Noa

Al termine di ogni appuntamento con “Super! Musica”, ci sarà, inoltre, la possibilità di vedere i fan del canale ballare in tv la sigla del programma. Come? Partecipando al contest che aiuta a tirare fuori l’influencer che c’è in ognuno di noi. Il contest è aperto a tutti ed è consultabile sul sito di Super!. Unica richiesta fondamentale per partecipare: scatenarsi come un vero Tik ToKer!

“Super! Musica”, catapulterà il pubblico tra le migliori hit musicali e nell’energetico mondo di Noa Planas, classe 2002, conosciuta da oltre 1Milione di follower su Tik Tok e Instagram. Si balla e si gioca anche online, sul sito e sull’ IGTV di Super!. Infatti, Noa sarà protagonista anche di una serie di video che ci daranno la possibilità di conoscerla ancora più da vicino, sia da un punto di vista musicale che personale. Non mancheranno, inoltre, interviste ai cantanti, quiz musicali e tanto altro da non perdere.

Julie and the Phantoms su Super!

“Super! Musica” è tutto questo: un vero concentrato esplosivo di novità e tendenze da non perdere. In questo contesto si inserisce la partnership con la serie originale musicale Netflix Julie and the Phantoms. I primi due episodi andranno, infatti, in onda venerdì 11 settembre alle ore 20.00 su Super! all’interno della programmazione Let’s Movie, mentre contenuti esclusivi saranno ospitati sia all’interno di “Super! Musica” che sulle pagine social con Noa Planas.

Chi è Noa Planas

Noa Planas è nata il 19 Gennaio del 2002 a Pesaro. È di origini cubane da parte del padre. Ama ballare, cantare e nel suo cv annovera la partecipazione al docu reality Il Collegio su Rai 2.

Noa è una ragazza con la testa fra le nuvole, innamorata della vita e solare. È determinata e dall’età di 4 anni studia, recitazione, canto e danza. Ama esibirsi sul palcoscenico dove riesce a vincere la sua timidezza. A marzo 2020 è uscito il suo primo singolo musicale NOANSIA.