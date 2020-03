Musica che unisce: la playlist ufficiale è su Apple Music

Musica che unisce è l’evento musicale di raccolta fondi per la Protezione Civile ed ora è anche su Apple Music. In questa playlist assistiamo a una vera staffetta che attraversa l’Italia realizzata con i più grandi nomi del nostro panorama musicale. Un lungo flusso di musica condivisa, per raccogliere fondi e ricordare come la connessione tra esseri umani sia fondamentale per superare insieme e responsabilmente l’emergenza in atto nel nostro Paese.

L’evento è in programma stasera, 31 marzo, dalle ore 20.35. E coinvolge gli stati generali della musica italiana per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria.

Gli artisti regaleranno al pubblico inediti video set live, rigorosamente realizzati dalle loro abitazioni. Un’unica video playlist, un lungo flusso di musica condivisa, per raccogliere fondi. E ricordare come la connessione tra esseri umani, possibile attraverso la musica, sia fondamentale per superare insieme e responsabilmente l’emergenza ormai planetaria in atto.

Nella playlist ufficiale tanti grandi classici della musica italiana come l’intramontabile Azzurro di Adriano Celentano e brani più recenti come quello di Levante intitolato Andrà tutto bene, diventato via social uno degli inviti alla speranza per il nostro Paese.

Ma anche canzoni come Milano Good Vibes di Mahmood, estratto dall’album Gioventù Bruciata, che seppur rilasciati qualche tempo fa si adattano bene alla situazione attuale, benché vanno ascoltati in un’ottica decisamente diversa, quasi fossero un inno di resistenza.

Vi ricordiamo che donare per sostenere la Protezione Civile è davvero molto semplice ed è possibile con due modalità:

Con un semplice click su musicacheunisce.forfunding.it

Oppure con un bonifico a IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387