Mi sento bene di Random: audio e testo del nuovo singolo

Random è tornato con il nuovo singolo Mi Sento Bene, il brano è in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 24 settembre.

Il pezzo, scritto da Random e Raige e prodotto da Zenit, è un brano in cui il cantautore riflette su tutti quei piccoli ma importanti istanti che sono in grado di fare stare, per l’appunto, “bene”.

Mi Sento Bene, un brano dal ritmo incalzante, è una vera esplosione di gioia in cui l’artista invita l’ascoltatore a riscoprire tutti quei tasselli che possono costruire la felicità.

Testo di Mi sento bene di Random

E sei dentro la mia testa (testa testa)

Ma ho qualcosa che mi ferma

dentro me

e sei la mia prima scelta

sembra la prima volta si vola senza meta

mi sento bene

Quando mi guardi e mi ripeti

che la vita è negli istanti

quando ti inca**i

se torno a casa e

se non resto fino a tardi

un po’ fuggo da te

però fuggo da che?

quando mi passi davanti

sei un film che vorrei rivedere

anche se conosco la fine

voglio fare rumore

alzare la voce

tu stammi a sentire

voglio fare tacere tutte

le paure che non mi vuoi dire

Pensami e sarò lì vicino

disegno gli angoli

di ogni tuo sorriso

stringimi sono qui lo sai

Che

sei dentro la mia testa (testa testa)

Ma ho qualcosa che mi ferma

dentro me

e sei la mia prima scelta sembra

la prima volta si vola senza meta

mi sento bene

Siamo distanti

sento il mare davanti

le orme sulla sabbia

per ricordare i miei passi

i tuoi occhi brillano diamanti

lacrime scendono a incastonarli

tu continui a dirmi sottovoce “non è vero”

io non so nemmeno spiegarti come si fa

prima delle mani

sento sempre il tuo pensiero

più della mia casa sei tutta la mia città

Pensami a sarò lì vicino

disegno gli angoli

di ogni tuo sorriso

stringimi sono qui lo sai

E sei dentro la mia testa (testa testa)

Ma ho qualcosa che mi ferma

dentro me

sei la mia prima scelta

sembra la prima volta

si vola senza meta

mi sento bene

E sei dentro la mia testa testa

testa perché un cuore non mi basta

Semplice

Come il mondo che si ferma

La strada è tutta nostra

E dirti ancora

Mi sento bene

Ti voglio bene