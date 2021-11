Marco Mengoni: Materia (Terra) è il nuovo album

È Materia (Terra) il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da venerdì 3 dicembre e da oggi in pre-order, che arriva a più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico.

Il disco è l’inizio del progetto musicale Materia, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Terra è il primo dei tre e parte dalle sue radici, da quel passato che lo ha reso la persona che è oggi, da quel contatto che in questi ultimi due anni tanto ci è mancato. R&B, gospel e funk sono la sua Terra, Terra è nascita, evoluzione, movimento. È dove si appoggiano i piedi per non perdere l’equilibrio. È dove Marco può continuare a crescere.

Materia (Terra) si sviluppa lungo 11 tracce (13 nella versione CD). La tracklist si apre con il singolo attualmente in rotazione Cambia un uomo e tra i brani include anche due feat.

Il meno possibile con Gazzelle e Mi fiderò con Madame, giovanissima cantautrice che ha ridefinito e mischiato i canoni musicali tradizionali.

Il disco sarà disponibile in digitale e in formato CD, ancora una volta con un packaging 100% plastic free, e in tre versioni vinile:LP Gold Metallic, LP Black 180gr e – LP Purple (versione autografata, disponibile solo su Amazon.it).

Tracklist di Materia (Terra) di Marco Mengoni

CD

01 Cambia Un Uomo

02 Una Canzone Triste

03 Il Meno Possibile (feat. Gazzelle)

04 In Due Minuti

05 Mi Fiderò (feat. Madame)

06 Ma Stasera

07 Appunto

08 Proibito

09 Appunto

10 Luce

11 Un Fiore Contro Il Diluvio

12 Il Meno Possibile

13 Mi Fiderò

