La terribile Ludmila di Violetta si è sposata! L’attrice e cantante argentina ha annunciato (a sorpresa) sui social il suo matrimonio e moltissimi dei suoi colleghi di Violetta le hanno fatto i complimenti. Mercedes Lambre ha semplicemente pubblicato un post mentre esce da quello che sembra un municipio mano nella mano del suo neo sposo con la scritta: “Siamo sposati”.

In una serie di storie, poi, Mechy ha mostrato l’uscita degli sposi e il tipico lancio del riso; in un’altra storia la vediamo in macchina con il marito in cui dice: “Scusa ci siamo sposati. Su le mani. Questo è un matrimonio“. Nell’ultima storia, invece, ha condiviso una cena di famiglia post cerimonia.

Come potete vedere dalle foto, per il suo matrimonio, Mercedes Lambre ha scelto un completo molto diverso dall’abito da sposa tradizionale.

Ecco le foto del matrimonio di Mercedes Lambre:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedes Lambre (@mechisoy)

La reazione del cast di Violetta:

Moltissimi attori del cast di Violetta hanno già commentato sotto la foto facendo le loro congratulazioni a Mercedes Lambre: “Ti voglio bene amica, congratulazioni” ha scritto Tini Stoessel. “😍😍🔥🔥 vamoooo!!” ha commentato invece Facundo Gambandé.