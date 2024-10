LISA – Moonlight floor: anteprima audio, testo e traduzione

Dopo Rockstar e New Woman, in collaborazione con Rosalìa, prosegue il viaggio musicale della nuova era di LISA che rilascia giovedì 3 ottobre 2024 un singolo catchy e romantico: Moonlight floor.

Un’ anteprima del brano e del testo di Moonlight floor arriva direttamente da un’esibizione della cantante, ex membro delle BLACKPINK, all’evento benefico Global Citizen Festival che come ogni anno raccoglie dei preziosi fondi per provare combattere la piaga della povertà estrema nel mondo.

L’anteprima della canzone

Testo Moonlight floor di LISA

[Intro]

Ooh, la-la-la

Ooh, la-la-la

[Verse 1]

I’ma need to hear you say it out loud

‘Cause I love it when my name slips out your mouth

Love it when your eyes caress my body (Oh-oh)

Right before you lace your kisses on me

[Pre-Chorus]

Green-eyed French boy got me trippin’

How your skin is always soft

How your kisses always hit

How you know just where to

Green-eyed French boy got me trippin’

On that accent off your lips

How your tongue do all those tricks?

How you know just where to

[Chorus]

Kiss me under the Paris twilight

Kiss me out on the moonlit floor

Kiss me under the Paris twilight (Ah-ah)

So kiss me

[Verse 2]

Cute fit in the way to the flight to the sky

Never down, baby, check my stats

Truth is, I wasn’t tryna meet nobody

Baby, I was gonna get my bag

But when I saw you I was like, “I like that”

Wasn’t tryna to play, baby, I’ll fall back

But when I heard you say, “Bonjour, baby”

I was like, “Damn”

[Pre-Chorus]

Green-eyed French boy got me trippin’

How your skin is always soft

How your kisses always hit

How you know just where to

Green-eyed French boy got me trippin’

On that accent off your lips

How your tongue do all those tricks?

How you know just where to

[Chorus]

Kiss me under the Paris twilight

Kiss me out on the moonlit floor

Kiss me under the Paris twilight (Ah-ah)

So kiss me

[Bridge]

Ooh, them French boys got me trippin’

(Ooh-la-la-la)

Ooh, them French boys got me trippin’

(Ooh-la-la-la)

Ooh, them French boys got me trippin’

(Ooh-la-la-la)

Ooh, them French boys got me trippin’

(La-la-la)

[Chorus]

Kiss me under the Paris twilight

Kiss me out on the moonlit floor

Kiss me under the Paris twilight

So kiss me

Traduzione

[Intro]

Ooh, la-la-la

Ooh, la-la-la

[Strofa 1]

Ho bisogno di sentirtelo dire ad alta voce

Perché adoro quando il mio nome esce dalla tua bocca

Adoro quando i tuoi occhi accarezzano il mio corpo (Oh-oh)

Proprio prima che tu mi lanci i tuoi baci

[Pre Ritornello]

Un ragazzo francese dagli occhi verdi mi ha fatto viaggiare

Come la tua pelle è sempre morbida

Come i tuoi baci colpiscono sempre

Come sai esattamente dove

Un ragazzo francese dagli occhi verdi mi ha fatto viaggiare

Con quell’accento delle tue labbra

Come la tua lingua fa tutti quei trucchi? Come sai esattamente dove

[Ritornello]

Baciami sotto il crepuscolo di Parigi

Baciami sul pavimento illuminato dalla luna

Baciami sotto il crepuscolo di Parigi (Ah-ah)

Quindi baciami

[Strofa 2]

Bella in forma sulla strada per il volo verso il cielo

Non scendere mai, baby, controlla le mie statistiche

La verità è che non stavo cercando di incontrare nessuno

Baby, stavo per prendere la mia borsa

Ma quando ti ho visto ho pensato, “Mi piace”

Non stavo cercando di giocare, baby, mi ritirerò

Ma quando ti ho sentito dire, “Bonjour, baby”

Ho pensato, “Dannazione”

[Ritornello]

Il ragazzo francese dagli occhi verdi mi ha fatto inciampare

Come la tua pelle è sempre morbida

Come i tuoi baci colpiscono sempre

Come sai esattamente dove

Il ragazzo francese dagli occhi verdi mi ha fatto inciampare

Con quell’accento delle tue labbra

Come la tua lingua fa tutti quei trucchi? Come sai esattamente dove

[Ritornello]

Baciami sotto il crepuscolo di Parigi

Baciami sul pavimento illuminato dalla luna

Baciami sotto il crepuscolo di Parigi (Ah-ah)

Quindi baciami

[Ponte]

Ooh, quei ragazzi francesi mi hanno fatto viaggiare

(Ooh-la-la-la)

Ooh, quei ragazzi francesi mi hanno fatto viaggiare

(Ooh-la-la-la)

Ooh, quei ragazzi francesi mi hanno fatto viaggiare

(Ooh-la-la-la)

Ooh, quei ragazzi francesi mi hanno fatto viaggiare

(La-la-la)

[Ritornello]

Baciami sotto il crepuscolo di Parigi

Baciami sul pavimento illuminato dalla luna

Baciami sotto il crepuscolo di Parigi

Quindi baciami

Cosa ne pensate di Moonlight Floor di Lisa?