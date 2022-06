La Caserma 2 verrà trasmessa il prossimo anno, ecco perché

La Caserma 2 non andrà in onda quest’anno. La Rai ha infatti deciso di far slittare di nuovo il ritorno del programma televisivo per via del conflitto in Ucraina, al fine di evitare l’insorgere di inevitabili polemiche in un momento così delicato.

La seconda edizione sarebbe dovuta partire a marzo, per essere posticipata a maggio e in seguito a data da definirsi. Gli ultimi aggiornamenti ci informano che purtroppo c’è da aspettare ancora, anche se per fortuna non si parla di cancellazione.

“Ciao reclute, ci dispiace comunicare che La Caserma viene rinviata nuovamente all’anno nuovo quindi slitterà ancora. Per motivi di guerra il programma non può essere trasmesso in tv, a noi dispiace tantissimo. Volevamo mostrarvi cosa avevamo creato nella 2 edizione ma purtroppo non possiamo per il momento. Possiamo solo dirvi che il programma tornerà nella primavera del 2023” è stato scritto poco fa sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione.

I casting della seconda edizione de La Caserma

È passato ormai un anno esatto da quando c’è stata l’apertura delle selezioni per il cast del docu-reality.

La Rai e la società Blu Yazmine, infatti, hanno annunciato lo scorso giugno l’intenzione di scegliere nuove reclute, aprendo un apposito form. Entrambe le aziende, infatti, hanno dichiarato di credere molto nella qualità del programma.

“L’intenzione di fare La Caserma 2 c’è, i diritti di realizzazione sarebbero disponibili e proprio nelle ultime ore La Caserma italiana ha ricevuto un’importante citazione presso uno dei eventi settoriali a tema format tv europei” è stato detto poco prima dell’apertura dei casting.

Tra i tanti partecipanti alle selezioni, come abbiamo appreso dalla diretta interessata, anche Alice De Rosa della coppia di Youtuber Mirko & Alice (La Coppia Che Scoppia).

La Caserma 2: le riprese e dove è ambientata

Lo scorso settembre sono iniziate le registrazioni della seconda edizione. La location scelta per gli addestramenti delle reclute, però, non si trova più a Levico Terme, in Trentino, come per la prima stagione del reality.

La nuova ambientazione si trova invece in Piemonte, più precisamente, l’avventura dei giovani “soldati” si sviluppa presso Vinadio, in provincia di Cuneo. Ad ospitare le reclute durante l’addestramento è dunque il Forte Albertino.

“Eretto come fortezza a partire dal 1834 per volere di Carlo Alberto di Savoia, poteva sfruttare una posizione strategica, da cui si potevano tenere sotto controllo le circostanti valli confinanti con la Francia. Fu un’opera da considerarsi tra le più imponenti dell’arco alpino”.

A rivelare dove si sono svolte le riprese de La Caserma 2, una rivista locale del piccolo quanto suggestivo paesino, dominato dalle Alpi Marittime:

“Sono iniziate il 4 settembre e si concluderanno il 30 le riprese della nuova avventura televisiva di Rai2, il docu-reality “La Caserma”. Un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30, e dove le parole d’ordine sono disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni”.