Mentre l’annuncio di questa mattina dei palinsesti Rai 2021 – 2022 ha appena confermato il ritorno del docu-reality, sono aperti i casting de La Caserma allo scopo di formare il nuovo cast per la seconda stagione.

Ad annunciarlo in maniera indiretta è Blu Yazmine. Si tratta della società di produzione del reality show a tema militare. Il titolo La Caserma 2 è apparso in una scheda di Google Form che può essere utilizzata per inviare la propria candidatura per la partecipazione della nuova stagione del programma di Rai Due.

La Caserma 2: i casting sono aperti, come partecipare

Anche se gli ascolti della prima stagione non sono stati particolarmente entusiasmanti, la Rai ha deciso comunque di dare una seconda occasione a La Caserma. Proprio come anticipato in esclusiva da TV Italiana.

E quindi è possibile inviare la propria candidatura per partecipare a La Caserma 2. A questo scopo bisogna usare il form da compilare che trovate cliccando qui.

“L’intenzione di fare La Caserma 2 c’è, i diritti di realizzazione sarebbero disponibili e proprio nelle ultime ore La Caserma italiana ha ricevuto un’importante citazione presso uno dei eventi settoriali a tema format tv europei”.

Visto che le candidature sono state appena aperte, tuttavia, secondo il citato blog è quasi certo che il reality non verrà più registrato in inverno. Mentre è probabile che verrà registrato quest’estate o forse il prossimo autunno. Possiamo dunque immaginare uno scenario completamente diverso dalle atmosfere innevate di Levico e dintorni che hanno fatto da incantevole sfondo della prima edizione.

Nel frattempo, anche i casting de Il Collegio 6, appena confermato nel palinsesto del prossimo autunno, sono aperti. Ecco come fare per partecipare alla nuova edizione del reality più amato dai giovanissimi.