La casa degli Youtuber con Captain Blazer, Octy e Zerbian: ecco dov’è!

Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato in questa occasione. Captain Blazer infatti ci aveva raccontato, senza fare troppi spoiler, delle sue intenzioni lavorative per questa estate. Niente follie e feste in spiaggia, bensì l’affitto di una vera e propria villa dove passare un po’ di tempo con i suoi amici youtuber e gamer! Ed ecco dunque arrivata la casa degli youtuber!







Ecco cosa ci aveva raccontato Mattiz in anteprima sulla casa degli youtuber!

Questo sogno è diventato realtà! A partire da oggi, 14 luglio, tutta la squadra degli youtubers di What the Factory si trasferisce in due ville fino a fine agosto. Entrambe le case si trovano ad Misano Adriatico, in provincia di Rimini.

Nella prima villa soggiorneranno fissi CaptainBlazer, Octy e Zerbian mentre si alterneranno Kazuosan, CrazieMad, Kadhiax e tanti altri ospiti che verranno a trovare la squadra per passare alcuni giorni insieme e conoscersi meglio. Nella seconda villa ci saranno Mattiz, Ninna, Gigi e Muscix. Praticamente coloro che vivono o che fanno parte di una coppia.

Insieme, i ragazzi creeranno contenuti inediti per i loro follower e ci regaleranno tante, tantissime sorprese!

Durante la residenza i ragazzi lanceranno i loro canali vlog personali come Samuele Matteini, Octy Stega, Cosimo Corrado, Mattia Stagni, Luca Esposito. Si tratta di un vero e proprio youtube bootcamp con challenge, scherzi, gare, competizioni, sfide in mare e in piscina.

Contenuti corali per una squadra che negli ultimi tempi non fa altro che accumulare record e soddisfazioni:

Chi sono gli youtuber di What The Factory che vivranno nella villa dei gamer



Uno dei membri fondatori della casa degli youtuber è Mattiz! Pseudonimo di Mattia Stagni, dopo appena tre anni, raggiunge quota un milione di iscritti sul suo primo canale YouTube. Il giovanissimo youtuber ha posato le fondamenta del suo progetto basato sul sogno di far diventare il suo canale YouTube il più grande canale di videogiochi italiano.

L’altro fondatore della casa degli youtuber è Samuele Matteini, in arte CaptainBlazer, 16 anni di Rimini, professione youtuber, ha battuto ad aprile uno dei suoi tanti record: è il più giovane italiano nella storia di Youtube ad aver raggiunto lo speciale traguardo di un milione di iscritti al proprio canale.