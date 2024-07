Katy Perry – Lifetimes: anteprima video, testo e traduzione

Katy Perry sta per lanciare il suo settimo album in studio, 143, e Lifetimes è una delle canzoni più attese. Questo brano è un inno danzante in cui Katy esprime ciò che prova per il suo partner, l’attore Orlando Bloom, e dice che il suo amore durerà per tutta la vita.

Un breve snippet è stato già presentato al Barcelona Pride lo scorso luglio. La canzone sembra richiamare le radici synth di Katy, tra l’altro ricordando un suo vecchio successo, Walking on Air.

Questo piccolo assaggio di 30 secondi è stato condiviso dalla cantautrice stessa e la canzone dance-pop, prodotta da Dr. Luke, promette un amore eterno e coinvolgente.

143, sarà rilasciato il 20 settembre 2024 tramite Capitol Records. Il titolo dell’album, è un termine colloquiale che significa “Ti amo” e rappresenta un numero speciale per Katy. L’artista ha descritto l’album come un lavoro ad alta energia, pieno di gioia e amore, perfetto per ballare e godersi l’estate. Il primo singolo, Woman’s World, è stato pubblicato l’11 luglio 2024.

Anteprima video

Testo

I love you for, I love you for life, lifetimes

I know you feel it, can you believe it?

I’m gonna love you ‘til the end and then repeat it

Traduzione

Ti amo per, ti amo per tutta la vita, per sempre

So che lo senti, riesci a crederci?

Ti amerò fino alla fine e poi lo ripeterò

Significato della canzone

Come già detto, Lifetimes di Katy Perry celebra un amore senza fine, destinato a durare per sempre. Nella cover ufficiale del singolo puoi vedere Katy che tiene tra le mani un cuore futuristico rosso e viola, da cui gocciola un liquido trasparente, che descrive proprio questo sentimento eterno.

