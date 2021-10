Jesy Nelson con Nicki Minaj – Boyz: audio, testo e traduzione

Jesy Nelson e Nicki Minaj hanno pubblicato oggi il singolo collaborativo Boyz. Il pezzo è stato annunciato nei mesi scorsi da alcuni indizi sulle pagine social dell’ ex Little Mix e della rapper statunitense.

Ascolta qui Boyz di Jesy Nelson

Testo Boyz di Jesy Nelson

Ayo, it’s the UK baddie and the Barbie

Love a little bitter in the sweet

Bad boy, me recipe

Being nice a little boring when you in between the sheets

When I ride that hee haw, you know I know how to please ya

Ooh, I like them tattoos and them gold teeth

Tough to make me feel like I’m a baddie

I like the fire you’re bringing out of me

Baby, something ‘bout him got me weak in the knees

Oh, the hole that you dug, you’d be criminal

My mama won’t see what I see in ya

But I don’t want it if it ain’t bad enough

I don’t know what it is but

I like a bad, bad boy (Boy)

You know I like a bad, bad boy (Boy)

I like a bad boy, you can’t stop me

I love bad boys for life

I like a bad, bad boy (Bad boy)

You know I like a bad, bad boy (Bad boy)

I like a bad boy, you can’t stop me

I love bad boys for life

Got a little attitude, but I think he’s kinda cute

So hood, so good, so damn tattooed

Know you know how to please me

Like it raw, baby, sashimi, ooh

Ooh, I like them tattoos and them gold teeth

Tough to make me feel like I’m a baddie

I like the fire you’re bringing out of me

Baby, something ‘bout him got me weak in the knees

Oh, the hole that you dug, you’d be criminal

My mama won’t see what I see in ya

But I don’t want it if it ain’t bad enough

I don’t know what it is, I

I like a bad, bad boy (Boy)

You know I like a bad, bad boy (Boy)

I like a bad boy, you can’t stop me

I love bad boys for life (Uh)

I like a bad, bad boy (Bad boy)

You know I like a bad, bad boy (Oh; bad boy)

I like a bad boy, you can’t stop me

I love bad boys for life

(As we proceed, to give you what you need)

Bad bitches want a bad boy (Come on)

Word to Biggie, Diddy, and Mase (Woo)

Woah, like Rob, won’t find a prettier face (Let’s go)

He gon’ keep my VV’s dancing like totals

So I could just shine while he shoot up the place (Prrr)

Raspberries, cherries, and berries, I’m edible

Do these bitches like a library? Done read ‘em all

My body smokin’, come get a pole

Lucky charms on my anklets, no, not cereal

Jesy, we got all jelly bitches actin’ real messy (Real messy)

Still a bad bitch, whether I’m sporty or I’m dressy

I don’t know why I got the dudes actin’ zesty

But I only want a bad boy as my bestie

I like a bad, bad boy

You know I like a bad, bad boy (Gotta, gotta have a bad boy)

I like a bad boy, you can’t stop me

I love bad boys for life (Ooh, a bad, bad boy)

I like a bad, bad boy

You know I like a bad, bad boy

I like a bad boy, you can’t stop me

I love bad boys for life

It’s Nicki and Jesy

He love me, impress me

Ready to knock a motherfucker out just to impress me (Woo)

Traduzione Boyz di Jesy Nelson

Ayo, sono il cattivo del Regno Unito e la Barbie

Ama un po’ di amaro nel dolce

Ragazzaccio, io ricetta

Essendo carino un po’ noioso quando sei tra le lenzuola

Quando cavalco quel hee haw, sai che so come farti piacere

Ooh, mi piacciono i suoi tatuaggi e i denti d’oro

Difficile per farmi sentire come se fossi una cattiva

Mi piace il fuoco che stai tirando fuori da me

Tesoro, qualcosa in lui mi ha reso debole nelle ginocchia

Oh, il buco che hai scavato, saresti un criminale

Mia mamma non vedrà quello che vedo in te

Ma non lo voglio se non è abbastanza grave

Non so cosa sia ma

Mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (ragazzo)

Sai che mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (ragazzo)

Mi piace un ragazzaccio, non puoi fermarmi

Amo i cattivi per tutta la vita

Mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (cattivo ragazzo)

Sai che mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (cattivo ragazzo)

Mi piace un ragazzaccio, non puoi fermarmi

Amo i cattivi per tutta la vita

Ha un po’ di attitudine, ma penso che sia un po’ carino

Così incappucciato, così buono, così dannatamente tatuato

So che sai come farmi piacere

Mi piace crudo, piccola, sashimi, ooh

Ooh, mi piacciono i suoi tatuaggi e i denti d’oro

Difficile farmi sentire come se fossi una cattiva

Mi piace il fuoco che stai tirando fuori da me

Tesoro, qualcosa in lui mi ha reso debole nelle ginocchia

Oh, il buco che hai scavato, saresti un criminale

Mia mamma non vedrà quello che vedo in te

Ma non lo voglio se non è abbastanza grave

Non so cosa sia, io

Mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (ragazzo)

Sai che mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (ragazzo)

Mi piace un ragazzaccio, non puoi fermarmi

Amo i cattivi ragazzi per tutta la vita (Uh)

Mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (cattivo ragazzo)

Sai che mi piace un cattivo, cattivo ragazzo (Oh; cattivo ragazzo)

Mi piace un ragazzaccio, non puoi fermarmi

Amo i cattivi per tutta la vita

(Mentre procediamo, per darti ciò di cui hai bisogno)

Le p*****e cattive vogliono un cattivo ragazzo (dai)

Parola a Biggie, Diddy e Mase (Woo)

Woah, come Rob, non troverà un viso più carino (Andiamo)

Continuerà a far ballare il mio VV come tutti

Quindi potrei semplicemente brillare mentre spara sul posto (Prrr)

Lamponi, ciliegie e frutti di bosco, sono commestibile

A queste p*****e piace una biblioteca? Ho finito di leggerli tutti

Il mio corpo fuma, vieni a prendere un palo

Portafortuna sulle cavigliere, no, non cereali

Jesy, abbiamo tutte le p*****e di gelatina

che si comportano in modo davvero disordinato (Vero disordinato)

Ancora una brutta c****a, che io sia sportiva o elegante

Non so perché ho fatto recitare i tizi in modo vivace

Ma voglio solo un cattivo ragazzo come mio migliore amico

Mi piace un cattivo, cattivo ragazzo

Sai che mi piace un cattivo, cattivo ragazzo

(Devo, devo avere un cattivo ragazzo)

Mi piace un ragazzaccio, non puoi fermarmi

Amo i cattivi per tutta la vita

(Ooh, un cattivo, cattivo ragazzo)

Mi piace un cattivo, cattivo ragazzo

Sai che mi piace un cattivo, cattivo ragazzo

Mi piace un ragazzaccio, non puoi fermarmi

Amo i cattivi per tutta la vita

Sono Nicki e Jesy

Lui mi ama, mi impressiona

Pronto a mettere fuori combattimento

un figlio di p*****a solo per impressionarmi (Woo)

Cosa ne pensate di Boyz di Jesy Nelson?