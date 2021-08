Jesy Nelson ha in mente una collaborazione con Nicki Minaj?

Nicki Minaj e Jesy Nelson, due delle donne più potenti dell’industria musicale, hanno probabilmente collaborato a una canzone intitolata Boys e i fan non possono fare a meno di indagare se questa voce è vera.

Secondo Grape Juice, la cantante ha cancellato tutte le sue foto su Instagram dopo che la rapper ha iniziato a seguirla sulla piattaforma.

In seguito a ciò, numerosi fan hanno indagato sulla questione. Hanno osservato, dunque, l’attività sui social media delle due artiste affermando che Jesy ha costantemente commentato e reagito ai post di Nicky negli ultimi mesi.

Un account su Twitter ha anche condiviso una presunta immagine dietro le quinte del set del video musicale per la canzone che mostra uno studio tutto rosa con nuvole e un’auto sportiva verde.

🚨 Nicki Minaj was rumored shooting a music video in this pink theme set a few days ago! Could it be for her rumored collab with Jesy Nelson as we know Jesy changed her profile pic to a pink background 👀💗

Source: @/mendes.naws on Instagram. pic.twitter.com/wY0KYvJqfR

— Jesy Nelson Stats (@StatsJesyNelson) August 8, 2021