Il Collegio 8: recensione della quinta puntata del 29 ottobre

La quinta puntata de Il Collegio 8 è stata trasmessa domenica 29 ottobre su Rai 2 ed è disponibile su RaiPlay.

Una settimana all’insegna dell’internazionalità ha contrassegnato questo penultimo appuntamento.

L’arrivo di un gruppo di studenti provenienti da un collegio iberico ha permesso uno scambio culturale e in definitiva si è rivelato una prova ben riuscita d’ospitalità.

Recensione quinta puntata de Il Collegio 8

Bisognava arrivare alla penultima settimana per entrare nel vivo del reality, per riuscire a scoprire i retroscena e gli intrallazzi.

Si perché fino a questo momento, l’unica ship palese era stata quella di Carmelina con Rayn. Qualsiasi altra forma d’interazione amorosa non era facile da intuire, con quel poco che si era visto.

Per questo motivo, la storia tra Aurora e Christopher non poteva che essere una sorpresa assoluta. Così come la cotta segreta di Domenico per Carmelina.

Ci voleva il Tg del Collegio, diretto dal professor Maggi, per farci finalmente vedere cosa combinano i collegiali nelle camerate.

Un esperimento didattico che è riuscito a mettere in risalto l’irriverenza dei protagonisti, con un sano realismo e una freschezza narrativa che ha ricordato un po’ quella della quarta edizione.

Nemmeno l’ospite della quinta puntata de Il Collegio 8, Raimondo Todaro, è riuscito a mettere in secondo piano i collegiali, con le sue note latino-americane che hanno riempito il cortile.

Gli studenti spagnoli hanno reso la classe ancora più distratta e indisciplinata, ma hanno anche messo in risalto le capacità di accoglienza dei ragazzi, com’è giusto che sia.

Non è ben chiaro perché in quella che dovrebbe essere una colonna sonora tratta dai primi anni 2000 siano state inserite musiche di altre epoche.

Canzoni anni ’90 e persino Don Camillo hanno impreziosito quest’episodio, in questa come in altre puntate.

Arrivati a questo punto, però, la mescolanza non dispiace affatto. E, anzi, aggiunge un ulteriore tocco nostalgico, riportando alla mente le stagioni passate del docu-reality.

E voi che cosa ne pensate della quinta puntata de Il Collegio 8?