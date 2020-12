Harry Styles; posticipati i concerti del suo Love on Tour 2021 nel nostro paese! Che enorme delusione, seppure ce lo aspettassimo!





Harry Styles degli One Direction ha parlato, e Live Nation, l’agenzia che ne organizza i concerti, ha confermato. Purtroppo, le due attesissime tappe del Love on Tour 2021, previste per il mese di febbraio all’Unipol Arena di Bologna e al Pala Alpitour di Torino, sono posticipate.

L’artista britannico ci ha dato la brutta notizia in serata, con un tweet con il quale si è voluto rivolgere ai fan, regalando come sempre una piccola perla di buon senso. Alla luce dell’emergenza pandemica ancora pienamente in corso è troppo pericoloso organizzare dei concerti in questo periodo.

Everyone’s health and safety remains our top priority, which is why I unfortunately have to postpone my UK and European shows planned for Feb/March 2021 until further notice. — Harry Styles. (@Harry_Styles) December 15, 2020

I really hope to play these shows and will have news for you in the new year on when they will take place. I can’t wait to see you all on the road as soon as it’s safe to do so. Treat people with kindness. — Harry Styles. (@Harry_Styles) December 15, 2020

Anche se fortuntamente alcuni vaccini già stanno per arrivare, è credibile pensare che un certo grado di ritorno alla normalità dei concerti lo rivedremo solo a fine 2021.

Harry Styles: posticipati i concerti 2021 a Bologna e Torino. Ma quando avremo nuove date?

L’intenzione di Harry Styles e di Live Nation è di trovare, nel più breve tempo possibile, soluzioni alternative. I live non sono infatti cancellati ma semplicemente spostati a data ancora da destinarsi.

Vi consigliamo dunque caldamente di tenere i biglietti che avevate acquistato per le date del 2020 perché molto probabilmente saranno valide per i nuovi live di Harry in Italia.

Ecco il messaggio di Live Nation con tutte le info del caso.