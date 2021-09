Global Citizen Live: tutta la line-up con i Maneskin, i BTS e Billie Eilish

Quest’anno Global Citizen Live arriverà il 25 settembre 2021 e verrà trasmesso in livestream su Youtube.

In questa edizione molti dei nostri artisti preferiti si esibiranno nella trasmissione in diretta di 24 ore. Tra loro, i Maneskin, Ed Sheeran, Camila Cabello, Shawn Mendes, Billie Eilish, Lorde e i BTS.

L’evento vedrà eventi e spettacoli filmati in sette continenti. E questo per unire il mondo nella missione di difendere il pianeta, sconfiggere il Covid-19 e la povertà!

Cosa spera di ottenere Global Citizen Live?

La manifestazione fa parte del piano di ripresa globale di Global Citizen per il mondo. Si tratta di una campagna di un anno per aiutare a porre fine al COVID-19 chiedendo a governi, filantropi e settore privato di impegni finanziari per avviare un’equa ripresa globale.

Tra gli obiettivi quello di condividere almeno 1 miliardo di dosi di vaccini COVID-19 con i più bisognosi entro settembre. Ma anche combattere i catastrofici cambiamenti climatici assicurando l’impegno delle più grandi aziende del mondo a raggiungere emissioni nette pari a zero.

Tutta la line-up dell’evento città per città

New York City: Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill e Shawn Mendes, con le esibizioni speciali di Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste e Lang Lang.

Lagos: Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage e Made Kuti.

Parigi: Ed Sheeran, Elton John, Doja Cat, Black Eyed Peas, Stormzy e Christine and the Queens, con esibizioni speciali di Angélique Kidjo, Charlie Puth e Fatma Said.

Rio de Janeiro: Alok, Mart’nália, Criolo e Liniker, con ospiti speciali Tropkillaz e Mosquito, in collaborazione con Rock in Rio.

Los Angeles: Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., ONEREPUBLIC, Ozuna, The Lumineers e 5 Seconds of Summer.

Londra: Duran Duran, Kylie Minogue, Måneskin, Nile Rodgers and Chic e Rag’n’Bone Man.

Sydney: Delta Goodrem.

Mumbai: ospitato da Anil Kapoor, con Sadhguru, Amitabh Bachchan, Ayushmann Khurrana, Arjun Kapoor, Ananya Panday, Bhumi Pednekar, Dia Mirza, Farhan Akhtar, Hrithik Roshan, Janhvi Kapoor, Kiara Advani, Riteish Deshmukh, Sara Ali Sinhawith e Sonakshi , in collaborazione con Wizcraft.

Ci sono anche i BTS a Global Citizen Live

Ci saranno anche ulteriori spettacoli trasmessi da tutto il mondo tra cui: Andrea Bocelli dalla Toscana, BTS da Seoul, Green Day da Los Angeles, Keith Urban, Ricky Martin da varie località di Las Vegas, Lorde e My Morning Jacket da varie località di New York City.

E poi ci saranno i Metallica di Louisville e Camilo di Madrid. Dalla foresta pluviale amazzonica, i popoli indigeni del Brasile si uniscono ad Alok per presentare in anteprima un progetto di collaborazione unico.