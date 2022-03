Federico Rossi: audio e testo di Ti penso spesso

Ti penso spesso di Federico Rossi è il titolo del nuovo singolo che arriva dopo la prima collaborazione tra il cantautore emiliano e la star spagnola Ana Mena.

“Torno da voi, e sono elettrizzato dall’idea di poter condividere una canzone che mi ha accompagnato in questi ultimi mesi, nei quali ho scritto tanto e sperimentato varie sfaccettature del mio essere. Sarà che in quest’anno caotico mi è sorta la necessità di buttare energia e adrenalina in questo pezzo che porta con se una storia che voglio raccontarvi, mettendomi in gioco un’altra volta”, ha raccontato sui social Federico nell’annunciare il singolo.

Audio di Ti penso spesso di Federico Rossi

Testo di Ti penso spesso di Federico Rossi

Ti penso spesso e sono in strada per venire a dirti quanto ci sto male quando siamo tristi

e drogala la notte per non annoiarci

e smettila di scrivere “mi manchi”

Ti sembro freddo ormai da un po’

che è un paradosso per uno così

che vado a fuoco e vomito se penso di deluderti

ti ricordi le ultime volte insieme non credo, non eri mai lì con me

stanotte voglio rifarlo bene anche se non conviene

Ti penso spesso e sono in strada per venire a dirti quanto ci sto male quando siamo tristi

e drogala la notte per non annoiarci

e smettila di scrivere “mi manchi”

Cosa rimane di me se stanotte mi lasci ancora?

cosa rimane di te?

una stanza ed un film su Roma

un bacio sulla fronte

e all’improvviso un bicchiere che si rompe

e un gran casino per altre cento volte noi in paradiso

cento volte noi ma non mi fido, sono ridicolo

Che dentro hai guerre già lo so

sono al riparo lo vedo da qui

volano in aria dei proiettili anche se

Ti penso spesso e sono in strada per venire a dirti quanto ci sto male quando siamo tristi

e drogala la notte per non annoiarci

e smettila di scrivere “mi manchi”

Cosa rimane di me se stanotte mi lasci ancora?

cosa rimane di te?

una stanza ed un film su Roma

un bacio sulla fronte

e all’improvviso un bicchiere che si rompe

e un gran casino per altre cento volte noi in paradiso

cento volte noi ma non mi fido, sono ridicolo

E allora va bene

facciamoci male

tanto mi hai già messo KO

tanto mi hai già messo KO

Cosa rimane di me se stanotte mi lasci ancora?

cosa rimane di te?

una stanza ed un film su Roma

un bacio sulla fronte

e all’improvviso un bicchiere che si rompe

e un gran casino per altre cento volte noi in paradiso

cento volte noi ma non mi fido, sono ridicolo