Eurovision 2022: la cantante dell’Ucraina annuncia il suo ritiro

Alina Pash, la cantante che avrebbe dovuto rappresentare l’Ucraina al prossimo Eurovision Song Constest, ha annunciato il suo ritiro dalla competizione.

La decisione è arrivata dopo che l’artista, vincitrice del contest Vidibir, è stata accusata di essersi esibita in un live in Crimea.

Per questa ragione, avrebbe violato il regolamento del suddetto festival, regolamento che è strettamente legato alle leggi del suo Paese.

Alina si è difesa mediante un post su Instagram spiegando di esservi andata per motivi personali e non legati alla professione.

La sua precisazione non è però servita a molto perché via social la cantante ha subìto minacce e numerosi attacchi. Compreso l’incitamento a rinunciare all’Eurovision.

Così, Alina Pash si è vista costretta a ritirare la candidatura: “Sono un’artista, non un politico. Non ho un esercito di pr, manager e avvocati per resistere a tutti gli attacchi e alla pressione, all’hackeraggio dei miei profili social e alle minacce. E non ho un esercito nemmeno per resistere alle parole inaccettabili che le persone stanno usando senza conoscere la situazione e dimenticando la dignità del popolo ucraino. Non voglio questa guerra virtuale e l’odio. La guerra principale ora è quella straniera che è arrivata nel mio paese nel 2014 … Con il cuore spezzato, ritiro la mia candidatura a rappresentante dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alina Pash (@alinapash)

La Crimea è una penisola contesa fra Russia e Ucraina il cui territorio è appartenuto all’Ucraina come Repubblica autonoma. Dopo l’ingresso delle truppe russe nel 2014, la penisola è stata annessa alla Federazione Russa con un referendum.

Secondo ONU, Unione europea, Stati Uniti e la stessa Ucraina, il referendum sarebbe illegale perché si è svolto sotto minaccia.

Cosa ne pensate del ritiro di Alina Pash dall’Eurovision?