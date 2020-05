Entra Nel Cerchio: il rap sbarca su RaiGulp!! (sigla)

Lunedì 18 maggio inizierà “Entra Nel Cerchio“, la serie di lezioni dedicata alla musica rap e alla cultura Hip-Hop a cura di Kento sul canale tematico RaiGulp (DT 42) e RaiPlay.



Un ciclo di cinque puntate dal 18 al 22 maggio alle ore 11.20 all’interno de “La Banda dei Fuoriclasse”, contenitore del progetto Rai di didattica a distanza #lascuolanonsiferma, in cui il rapper Kento racconterà agli studenti della scuola primaria le basi della musica rap, le rime, gli accenti e le sonorità che hanno attraversato il genere dagli esordi alla trap dei nostri giorni.

Durante le lezioni in diretta Skype, col supporto del conduttore Mario Acampa, il rapper reggino spiegherà teoria e tecnica della materia, proponendo anche esercizi pratici per affacciarsi alla scrittura e alle prime prove di esibizione. Dalla stesura dei testi, alla scelta delle basi, dalle metriche alla pratica dell’home recording molto pratica in questo periodo di quarantena.



Musica e parole, ma anche storia e cultura. Nelle puntate, infatti, sono previsti anche racconti sulle quattro discipline alla base della cultura Hip-Hop: MCing, DJing, Writing (graffiti) e B-Boying (breakdance).

“Finalmente il rap entra nei canali ufficiali della didattica a distanza -dichiara Kento- e non posso che ringraziare la Rai di questa opportunità. Cercherò di esserne all’altezza e di raccontare al meglio l’Hip-Hop e le sue forme di espressione, fondamentali per capire e raccontare la società dei nostri anni”.

Nel corso delle lezioni anche un focus sul tema della legalità in vista dell’omonima Giornata Nazionale che viene celebrata il 23 maggio.

Kento ha da poco pubblicato “Te Lo Dico In Rap”, il primo libro italiano per ragazzi dedicato a questo genere musicale per Editrice Il Castoro, collabora abitualmente con scuole, carceri minorili e comunità̀ di recupero nella realizzazione di laboratori didattici e per la sensibilizzazione antimafia, è autore di una rubrica sul il Fatto Quotidiano.



Di seguito trovate l’audio della sigla di Entra nel Cerchio (sigla), per il programma-corso di rap e cultura Hip-Hopin onda dal 18 al 22 maggio 2020, realizzato dal Rapper Kento, beat di Milo .