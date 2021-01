Disney+: Star il catalogo completo dal 23 febbraio

Il 23 febbraio Disney+ lancerà Star, il suo nuovo brand di intrattenimento generale presente all’interno della piattaforma streaming, che porterà agli abbonati un nuovo mondo di serie TV, film e Original in continua espansione. Con 42 serie TV, 249 film e 5 Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiunti al servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri.

Al lancio, Disney+ diventerà la casa esclusiva degli Star Original. In Italia, tra i titoli in streaming disponibili su Disney+ ci saranno il thriller poliziesco Big Sky, creato dal narratore visionario David E. Kelley (Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Undoing – Le verità non dette); Love, Victor, la serie spin-off di Tuo, Simon scritta dagli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker (This Is Us) e Elizabeth Berger (This Is Us) e la sitcom animata Solar Opposites, co-creata da Justin Roiland (Rick & Morty) e Mike McMahan (ex assistente sceneggiatore di Rick & Morty). Anche le serie drama Helstrom, il cui produttore esecutivo è Paul Zbyszewski insieme a Karim Zreik e Jeph Loeb, e Godfather of Harlem, scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein, con protagonista Forest Whitaker, saranno disponibili al lancio. Altri progetti che debutteranno nel 2021 sono le serie Dopesick e The Dropout, nuovi contenuti targati Kardashian Jenner, oltre a titoli FX Original, tra cui The Old Man.

Gli abbonati Disney+ potranno vedere in streaming i loro titoli più amati. Oltre alle serie TV più acclamate dal pubblico come Grey’s Anatomy, 24, Buffy l’ammazzavampiri, X-Files, Lost e I Griffin, Star offrirà una serie di titoli per tutti e per ogni esigenza, con ulteriori contenuti che verranno aggiunti ogni settimana.

Per gli abbonati saranno disponibili anche l’innovativa serie targata FX e vincitrice dell’Emmy® e del Golden Globe® Atlanta, di Donald Glover; la comedy di ABC nominata all’Emmy® e al Golden Globe® black-ish, con Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross e Yara Shahidi; il legal drama di Shonda Rhimes acclamato dalla critica Scandal; e la sitcom vincitrice dell’Emmy® e del Golden Globe® Modern Family, creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan.

Inoltre, i film pluripremiati disponibili al lancio includono Braveheart – Cuore Impavido, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Alien, oltre ai classici come Pretty Woman, 58 minuti per morire – Die Harder, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge! e Titanic.

Per essere sicuri che Disney+ rimanga adatto a un pubblico di tutte le età e garantisca l’esperienza che i genitori si aspettano, il nuovo parental control che sarà lanciato il 23 febbraio permetterà di stabilire dei limiti di accesso ai contenuti per profili specifici basati sulla classificazione per età e consentirà di aggiungere un PIN per i profili con accesso ai contenuti adatti a un pubblico adulto.

Jan Koeppen, President, The Walt Disney Company EMEA: “Star sarà una parte integrante di Disney+, che lo renderà più grande, più audace e ancora più emozionante. L’arrivo di centinaia di film e serie TV, inclusi i nostri esclusivi Star Original, renderanno Disney+ la destinazione ideale per un intrattenimento di alta qualità per tutti i gusti. Ovviamente tutto questo verrà accompagnato dal parental control per garantire tranquillità ai genitori”.

Dal 23 febbraio, Star su Disney+ sarà disponibile nel Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda, oltre ad Australia, Nuova Zelanda e Canada. I contenuti sotto il brand Star varieranno a seconda dei Paesi.

Gli utenti italiani possono attualmente abbonarsi a Disney+ al costo di 6,99€ al mese o 69,99€ all’anno. Maggiori informazioni su come abbonarsi sono disponibili su Disneyplus.com. Dal 23 febbraio, Disney+ costerà 8,99€ al mese o 89,99€ all’anno. Il nuovo prezzo sarà in vigore per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021. Chi ha già un abbonamento annuale o mensile potrà godere dell’offerta completa di Star senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.