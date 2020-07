David Desrosiers allontato dai Simple Plan dopo accuse di molestie

Un altro caso di molestie o presunte tali che colpisce il mondo dello spettacolo. Stavolta si tratta di David Desrosiers, bassista dei Simple Plan che è stato allontanato dalla band dopo che sui social è stato accusato di aver avuto una cattiva condotta nei confronti di alcune fan durante i concerti.

Il post, ancora ben visibile su Instagram e scritto in francese, racconta gli abusi subiti da una ragazza che sarebbe stata costretta più volte da David e minacciata verbalmente a non rivelare quanto accaduto. La ragazza, che resta anonima, ha dichiarato: “Sceglie le sue vittime tra le fan così in questo modo staranno zitte e far credere loro che il modo in cui le trattasse fosse normale”.

La notizia, anche se al momento sembra un caso isolato, ha fatto immediatamente il giro del web ed è stata presa seriamente dalla band che ha dichiarato:

Dopo i recenti fatti, David è stato allontanato dalla band per poter lavorare ai suoi problemi personali. Diamo le nostre più profonde scuse alle donne che sono state ferite dalle sue azioni. E anche ai nostri fan che sono dispiaciuti da questa situazione. Noi, come band, ci prenderemo un momento di pausa per riflettere e per fare in modo che certe situazioni non si presentino mai più

Anche Dave ha commentato quanto è successo:

Quello che è successo mi ha fatto comprendere che alcune delle mie interazioni con le donne possono averle ferite. Ho deciso di ritirarmi dalla band per avere dell’aiuto professionale in merito e comportarmi in modo adeguato in futuro. Sono veramente dispiaciuto per il male che ho causato a queste donne.