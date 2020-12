Black Panther 2: nessun recast per Boseman, nuovi annunci Marvel

È ufficiale: nessun recast per il personaggio di T’Challa, interpretato dal compianto Chadwick Boseman, in Black Panther 2. Intanto, sono stati numerosi gli annunci delle ultime ore da parte della Walt Disney Company riguardo ai progetti futuri dei Marvel Studios. Tra questi il reboot dei Fantastici 4 e un nuovo film su Ant Man e Wasp: Ant-Man and The Wasp – Quantumania. Si tratta del terzo episodio cinematografico della saga con protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Tornando all’argomento Black Panther è molto probabile che il personaggio morirà assieme all’attore che lo ha interpretato nel film uscito qualche anno fa. Black Panther 2 è previsto per luglio 2022. Alla regia troviamo Ryan Clooger.

BLACK PANTHER 2: ADDIO T’CHALLA

L’evento in live stream del Disney Investor Day ha fornito diverse chicche circa il futuro del Marvel Cinematic Universe, tra cui il destino di Black Panther. Dopo l’inaspettato decesso di Chadwick Boseman avvenuto alla fine di agosto scorso, molti fan si sono domandati cosa ne sarebbe stato dell’eroe di Wakanda. Molte le teorie, tra cui quella di una successione al trono del paese e alla maschera da supereroe da T’Challa alla sorellastra Shuri, interpretata da Letitia Wright. Nel corso del Disney Investor Day, Kevin Feige è salito sul palco per fare luce sulla situazione. Il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato che nessun altro assumerà il ruolo di T’Challa all’interno dell’MCU.

FANTASTIC FOUR, ANT-MAN E WASP

Riguardo ai prossimi film MCU sappiamo che in Ant-Man and The Wasp: Quantumania vedremo il ritorno di Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Ci sarà , inoltre, il ritorno di Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore. Riguardo al reboot dei Fantastici 4, al momento non abbiamo alcun dettaglio su trama e cast. Trattandosi di un nuovo inizio rispetto alle storie targate Fox è molto probabile che ci vorranno diversi anni prima di vedere qualcosa di concreto.

Per aggiornamenti su Black Panther 2 e altri film in uscita continuate a seguirci!