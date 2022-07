Beyoncé: l’album Renaissence svelato in anticipo da un fan

Beyoncé dopo sei anni è tornata oggi con il suo album Renaissance. Purtroppo, delle anticipazioni indesiderate hanno rischiato di rovinare il successo del nuovo lavoro dell’artista.

Un fan francese, a meno di 2 giorni prima del progetto, ha diffuso infatti su Twitter una foto che mostrava l’album in vendita in Francia su formato CD.

Così sono stati svelati l’artwork e i titoli di alcune canzoni che hanno iniziato a girare sui social media, provocando il turbamento di innumerevoli fan.

Beyhive di Bey, uno dei fan club di Queen B ha inviato degli avvertimenti al colpevole del misfatto, invitando le persone a segnalare l’account al fine di evitare un ulteriore fuga di notizie:

“Sono passati 6 anni. Ancora 2 giorni, mancano solo 30 ore di attesa. È irrispettoso nei confronti di Beyoncé e del suo duro lavoro di due anni. È irrispettoso verso chi vuole aspettare e ascoltare. La data di uscita è questo venerdì per una ragione: lei non sceglie a caso una data. Verrai bloccato, sarai segnalato”.

Così, l’album è stato leakato e voi tutti attualmente state aspettando fino al momento esatto del suo rilascio. In questo modo tutti potrete gioirne insieme. Non ho mai visto una cosa del genere. Voglio ringraziarvi tutti per il vostro amore e per la vostra protezione… Grazie per il vostro supporto e per essere pazienti. Stiamo per prenderci il nostro tempo e per divertirci con la musica. Io continuerò a dare tutta me stessa e a fare del mio meglio per portare gioia.