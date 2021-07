Benji e Fede all’Arena di Verona: recensione e scaletta del concerto evento

Questa sera Benji e Fede hanno concluso la loro magnifica esperienza insieme. Dieci anni d’amicizia sincera e cinque anni di una brillante carriera come duo!

I due artisti si sono esibiti per l’ultima volta come un gruppo, prima dello scioglimento del loro percorso musicale che è stato condiviso dal 2013.

Una serata all’insegna della liberazione, come ha dichiarato Federico all’apertura del concerto, dopo un periodo di restrizioni da cui Benji e Fede ci hanno augurato di poter uscire al più presto e al meglio.

L’evento è stato impreziosito dalla partecipazione di ospiti d’eccezione come Shari e Annalisa, quest’ultima protagonista insieme a Benjamin e Federico dello strepitoso successo Tutto per una ragione.

Uno dei momenti più coinvolgenti ma anche nostalgici della serata è stato proprio quello che ha portato sul palco la cantante ligure che quattro anni fa ha condiviso con il duo una parte importante del loro bellissimo viaggio musicale.

Il concerto è stato costellato anche da attimi di complicità e ironia tra Benji e Fede. Istanti che hanno reso il loro live una celebrazione della leggerezza, senza dimenticare di omaggiare gli Azzurri campioni d’Europa.



Non sono mancate, però, delle parentesi più introspettive, come quella dedicata a tutti i cuori spezzati sulle note di Ogni volta e di Tra lo stomaco e lo sterno.

Uno dei momenti senza dubbio più intensi è arrivato con la romantica Magnifico difetto che è stato proprio l’ultimo singolo scritto da Benji e Fede.

Federico Rossi e Benjamin Mascolo non potevano non regalarci parole commoventi per concludere il loro percorso, durato tutti questi anni, e per introdurre i loro percorsi da solisti.

“Quando l’ho conosciuto dieci anni fa, dagli occhi che aveva ho pensato che i suoi sogni potevano essere gli stessi che avevo io. Questi dieci anni per me sono stati trenta e le cose più belle sono stati questi momenti che ho vissuto con voi. Abbiamo preso strade diverse… si cambia, si cresce, siamo più maturi, sono contentissimo che lui si stia mettendo in gioco, io lo supporterò sempre“, ha dichiarato Fede.

La scaletta del concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona

1. Tutta d’un fiato

2. Lettera

3. New york

4. Adrenalina

5. Traccia numero tre

6. Forme geometriche con Shari

7. Tutto per una ragione con Annalisa

8. XX settembre

9. Universale

10. Moscow Mule

11. Niente di speciale

12. Ogni volta

13. Magnifico difetto

14. Tra lo stomaco e lo sterno

14. Sale con Shari

15. Good vibes

16. Finché le stelle non brillano

17. Los Angeles

18. Pesche

19. Movimento lento con Annalisa

20. Non è mai troppo tardi

21. Dove e quando

22. Buona fortuna

23. Quello che resta

Benji e Fede all’Arena di Verona ci hanno strappato qualche lacrima, ci hanno regalato sorrisi e ci hanno portato nella loro dimensione più estiva e spensierata che ha raggiunto il culmine con il pezzo più atteso, la bellissima Dove e quando, fino arrivare a Buona fortuna, la degna conclusione di questo magico evento e della loro avventura insieme.

Prima di lasciare il palco, però, ci hanno fatto un ultimo regalo come duo: la loro prima canzone in assoluto, scritta 10 anni fa, intitolata Quello che resta. Avete visto anche voi il concerto evento di questa sera?