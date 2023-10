Ayle ad Amici 23: chi è il cantante (età, IG e canzoni)

Ayle è uno degli aspiranti cantanti della 23esima edizione di Amici Di Maria De Filippi.

Il ragazzo ha sostenuto un casting al cospetto dei tre professori di canto, durante il daytime del 30 ottobre.

Due professori su tre hanno votato positivamente per il suo ingresso ma per il momento non ci è dato sapere se entrerà per sostituire Ezio, sfiderà Holy Francisco o qualcun altro.

“Ho iniziato a fare musica molto presto come musicista, ho suonato vari strumenti al conservatorio per poi arrivare alle medie e smettere per un periodo.

Ho avuto un periodo di stop dove ho fatto calcio, sport e poi sono tornato a fare quello che mi piaceva, cioè la musica però con il canto” ha dichiarato durante i casting.

Chi è Ayle

Nome d’arte di Elia Faggella, ha 19 anni ed è di Livorno e ad Amici 23 ha presentato due inediti, Allergica alle fragole e Tempo piccolo. Un altro suo brano è intitolato Chiamami.

Nella sua breve esperienza al conservatorio ha avuto modo di provare vari strumenti tra cui il pianoforte, anche se ad oggi non suona alcun strumento.

Elia ha dichiarato che le sue canzoni sono state scritte in seguito ad eventi che gli sono accaduti veramente. Per ora l’unico luogo dove ha potuto cantarle è stata la sua cameretta.

Profilo Instagram

Il profilo Instagram di Ayle è @ayledamned dove il cantante pubblica sostanzialmente ciò che riguarda le sue produzioni musicali.

Per il momento non sappiamo se è fidanzato o meno né altri dettagli della sua vita privata. E voi che cosa ne pensate dell’aspirante allievo di Amici 23?

