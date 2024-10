Avetrana – Qui non è Hollywood presentata alla Festa del Cinema di Roma

Avetrana – Qui non è Hollywood è la nuova serie Disney+ diretta da Pippo Mezzapesa e scritta dallo stesso Mezzapesa insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che è stata presentata in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La serie sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 25 ottobre.

La serie racconta del tragico caso di cronaca nera riguardante la scomparsa di Sarah Scazzi e della risonanza mediatica che ebbe l’intera vicenda ed è basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Nel cast di Avetrana – Qui non è Hollywood: Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi; Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano e Antonio Gerardi interpreta il Maresciallo Persichella.

Il trailer della serie

La trama della serie

Avetrana è un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla. La troveranno in fondo a un pozzo.

La colonna sonora

Marracash è autore e interprete di La Banalità del Male, end credit song di Avetrana –Qui non è Hollywood. Il brano nasce dalla collaborazione tra Marracash e il produttore Marz, che ne ha creato la musica.

Vi potrebbe interessare anche:

The Electric State: tutto sul nuovo film con Millie Bobby Brown