Astol e Ruggero Pasquarelli – Avventura: Audio e testo della canzone

Astol e Ruggero Pasquarelli sono la nuova coppia d’oro dell’estate. E’ stato pubblicato oggi il brano Avventura di cui puoi scoprire qui testo e audio. La prima collaborazione tra i due cantanti è contenuta all’interno del nuovo disco di Astol chiamato Amante e che è disponibile dal 9 Luglio.

L’annuncio era arrivato sul profilo di Astol che aveva condiviso un scatto dal set del video musicale (che speriamo di vedere presto): “Dal set del videoclip di “Avventura”. Sono felice di aver collaborato con @ruggero, ho avuto modo di imparare tanto ed è stato un piacere confrontarmi con la sua esperienza, col suo talento e con la sua umiltà. 🙏🏻🎬 “Amante”, il mio nuovo album, fuori ovunque il 9 Luglio. 🌹“

Ascolta il disco di Astol in streaming su Amazon Music!

“Che sia l’inizio di una grande avventura 🔥🤘🏻 spacchiamo tutto!!!” aveva commentato l’ex attore di Violetta su Instagram dopo l’annuncio della collaborazione.

Ascolta Avventura di Astol e Ruggero Pasquarelli:

Testo di Avventura di Astol e Ruggero Pasquarelli:

Stai ballando insieme a me

giuro vedo solo te, sai

forse è il tuo modo di fare

sei incantevole e speciale

la passione nasce da se

Nella festa ti perderò,

in un sogno ti ritroverò

restiamo soli un altro po’

ti mi ha preso in un attimo

non lo so se vuoi tornare con me

io odio il buio, mi sento tuo stasera

Si toglie il vestito

le ha scritto un amico

ma non l’ha sentito, è presa da me

credo che darò la colpa all’alcool

se te ne vai ti raggiungo

Spegniamo le luci, ancora una volta

mi piace il vestito che hai scelto per me

e so già che darò la colpa all’alcool

se te ne vai ti raggiungo, è un’avventura

Forza Astol!

La mia bocca è me che cerca

dimmi lui con te che c’entra

balliamo fino alle 3

l’alba la vedrò con te

il tuo movimento fa

l’ora di Buenos Aires

Un momento per lasciarsi andare

Sono la tentazione a cui non riesci a dire no

che mi vuoi l’ho capito, il tuo corpo sa dirmelo

e non lo so se vuoi restare da me

accendi il buio, è nostra questa sera

Si toglie il vestito

le ha scritto un amico

ma non l’ha sentito, è presa da me

credo che darò la colpa all’alcool

se te ne vai ti raggiungo

Spegniamo le luci, ancora una volta

mi piace il vestito che hai scelto per me

e so già che darò la colpa all’alcool

se te ne vai ti raggiungo, è un’avventura

eh eh eh è un’avventura

stare con te, ti spiego cos’è

è un’avventura

Si toglie il vestito

le ha scritto un amico

ma non l’ha sentito, è presa da me

credo che darò la colpa all’alcool

se te ne vai ti raggiungo

Spegniamo le luci, ancora una volta

mi piace il vestito che hai scelto per me

e so già che darò la colpa all’alcool

se te ne vai ti raggiungo, è un’avventura