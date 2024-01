Amici 23: Mew spiega di aver lasciato la scuola a causa della depressione

Poche ore fa, Mew ha rotto il silenzio e ha deciso di spiegare perché ha lasciato la scuola di Amici 23.

In questo modo, la cantante ha messo la parola fine alla serie di supposizioni che nelle scorse settimane hanno circolato sui social.

Dalle sue parole, dunque, si può apprendere che la sua scelta è stata molto ragionata, oltre che dettata da motivazioni piuttosto serie.

La depressione di Mew

L’ex allieva di Amici, come dicevamo, ha appena deciso di chiarire una volta per tutte l’accaduto e lo ha fatto con un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ho deciso di fare questo video non per dare spiegazioni ma perché voglio condividere con voi una scelta. Una scelta che ho fatto, difficile ma anche positiva. Il percorso ad Amici è sicuramente bello e alquanto impegnativo. Ogni passo lì dentro è delicato ed entrare ad Amici per me è stata una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sto uscendo consapevole non solo dei miei limiti ma soprattutto di come fare a superarli. Per questo ho deciso, insieme a tutti, che sarebbe stato giusto essere sincera, soprattutto con me stessa. Ascoltare il mio corpo, la mia mente, continuare questo percorso affrontandolo senza indossare maschere, non ha senso.

“Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita, in questo caso nel momento più bello della mia vita, si prende la fame, si prende le energie. Io avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita, poi ho capito. Ho capito che si può stare male, che si può crollare ma è importante parlarne, se ne deve parlare. Con il tempo o ho cominciato ad abituarmi alle forte emozioni di questo percorso e di conseguenza i pensieri oscuri sono tornati, sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, giorno dopo giorno, nonostante l’amore di tutti voi e delle persone anche all’interno del programma”.

La cantante parla di Matthew

“Conoscere Matthew per me è stato bellissimo, mi ha aiutata tantissimo. L’amore che abbiamo è qualcosa di talmente vero che mi travolge, non tanto da essere incinta ma comunque travolgente. La salute mentale, per chi ne soffre come me da tanti anni, è una priorità. Chi ne soffre sa quando sia difficile in certi momenti essere lontani da chi ami e dai propri cari.

“Questo messaggio è per dire abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%. Di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l’ambizione. Io prendo questi miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi, passo dopo passo. Vi voglio bene”

Nella sua confessione, Mew non ha spiegato la ragione per cui anche il suo ragazzo ha deciso di lasciare Amici 23, insieme a lei.

Non è azzardato, però, continuare a supporre che il cantante non fosse più soddisfatto della piega che stava prendendo il suo percorso nella scuola.

“Sono arrivato al limite già da un po’” aveva confessato l’artista di Fammi e di Ombre nell’ultimo daytime in cui lui e Mew sono apparsi.

La storia di Mew e Matthew ad Amici 23

Era il 9 gennaio quando una scritta formulata dalla produzione di Amici comunicava rapidamente, al termine di un daytime, l’abbandono della scuola da parte dei due cantanti.

“Per motivi personali” è stata, da allora fino ad oggi, l’unica motivazione ufficiale.

Ebbene, ora è confermato quanto detto da un amico di Mew al blog Isa e Chia, subito dopo il fatidico annuncio dell’abbandono. Secondo questa fonte, infatti, il motivo sarebbe stato il ripresentarsi di uno stato d’ansia di cui la ragazza aveva sofferto già in passato.

Si tratta di quel malessere di cui la cantante stessa aveva raccontato, parlandone al suo vocal coach ad Amici, durante una lezione.

In definitiva, il percorso apparentemente finito male di Mew e Matthew pone l’accento su come la depressione possa rovinare anche le migliori occasioni.

Ma anche sull’importanza di sapersi prendere cura della propria salute mentale e del potere salvifico della musica.

Speriamo che quest’ultimo possa presto concretizzarsi, per entrambi, sotto forma di splendide opportunità.