Amici 23: Maria De Filippi riguardo l’abbandono di Mew e Matthew (commento)

Durante lo speciale di Amici 23 trasmesso domenica 14 gennaio su Canale 5, tutti ci saremmo aspettati una spiegazione dettagliata in merito all’uscita di Mew e Matthew.

I due ragazzi hanno lasciato la scuola, con grande stupore e dispiacere da parte degli spettatori, senza che fosse mostrato il momento esatto della loro uscita dalla casetta.

A spiegare l’accaduto, solo una scritta apparsa con rapidità, al termine del daytime del 9 gennaio, in cui veniva detto semplicemente “hanno lasciato la scuola di Amici per motivi personali”.

Nei giorni successivi, le supposizioni hanno viaggiato veloce sul web, arrivando ad ipotizzare persino una gravidanza.

I due ragazzi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, ma hanno disseminato alcuni like stratetigici su X, sotto dei post pubblicati da alcuni utenti.

Uno dei mi piace digitati da Mew smentiva proprio la suddetta teoria della gravidanza. Un altro lasciava intendere, invece, che dietro la sua scelta ci fosse qualcosa di più serio di un eventuale provvedimento o di uno scontro con un professore della scuola.

Maria de Filippi su Mew e Matthew

Durante lo speciale trasmesso oggi, come dicevamo, un accenno a quest’abbandono era assolutamente dovuto.

Subito dopo la sfida (vinta) da Giovanni contro la sfidante Giorgia, la conduttrice ha introdotto i giudici della puntata e ha detto: “Non so se avete notato, non c’è più né il banco di Mew né quello di Matthew che hanno deciso di ritirarsi per motivi personali”.

Unico riferimento a quanto successo, seppur molto velato: la tensione di alcuni degli allievi della scuola. Sedute al loro banco, infatti, Martina e Lil Jolie sono apparse piuttosto turbate da qualcosa. E noi vogliamo sperare fosse un mix di tristezza e perplessità quell’espressione impressa sul loro volto.

Tuttavia, il resto della puntata si è svolto esattamente come al solito, con le consuete gare di canto e di ballo.

Perché i due ragazzi avrebbero lasciato Amici 23

Secondo una recente indiscrezione pubblicata sul sito Isa&Chia, sarebbe stato il ripresentarsi di uno stato d’ansia a costringere Valentina Turchetto, in arte Mew, ad andare via dal programma. Matthew l’avrebbe supportata in questa scelta, anche perché non soddisfatto del suo percorso nel programma, già da prima di Natale.

Questo rumor, unito alla discrezione e al tatto dimostrati da Maria De Filippi in merito alla questione, chiude (almeno per ora) il piccolo mistero televisivo inducendoci a riflettere sull’importanza della salute mentale.

E in secondo luogo sul grande valore della reciproca comprensione in un rapporto di coppia nei momenti difficili e infine sul rispetto della privacy. Voi che cosa ne pensate?

