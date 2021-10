Amici 21: video e testo dell’inedito Due Minuti di Ale

Due minuti di Ale è il primo degli inediti presentati dall’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, la diciottenne Alessandra Ciccariello, in arte semplicemente Ale.

Quando ti ho vicino mi sembri un vulcano

mi cogli di sorpresa mi prendi la mano

mi aiuti a scegliere la casa per Milano

è ancora troppo presto, non si sa mai

no, appuntamento fisso giù da me alle nove

e dove andiamo, lascia fare il tuo navigatore

anche stasera ho messo quelle storie

che ti fanno ingelosire tanto

e quanto mi piace guardarti mentre ti incazzi

tanto lo sappiamo entrambi

duri solo due minuti

non lo so

Che cosa resterà delle mie canzoni

scritte per bagnarmi delle tue attenzioni

e se ti ho dato troppo spazio

forse ti ho regalato un pianto

ma non abbiamo un piano per salvarci completamente

Cosa resterà delle mie canzoni

scritte per bagnarmi delle tue attenzioni

forse ho trovato quello spazio

forse domani non sopporto

vado a cercare un piano

per salvarmi completamente